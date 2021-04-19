Жага до антибіотиків: до чого призводить надмірне споживання цих ліків

Масове самолікування ковіда антибіотиками серед українців підриває здоров'я і ускладнює терапію. Чому не можна призначати самому собі антибіотикі – в сюжеті

При застуді, болі в горлі, кашлю, температури або для "профілактики" ковіда – українці масово самі собі призначають антибіотики і приймають їх. Чому не можна лікувати ковід антибіотиками і до чого призводить неконтрольоване вживання антибіотиків – далі в сюжеті.

Сюжет Людміли Гаврилюк, Юрія Хоменко та Романа Гребельника

Чому ж українці масово скуповують антибіотики і самі себе лікують

Продажі антибактеріальних препаратів зросли в три рази за рік пандемії. Таку "спрагу" аптечні провізори пояснюють надмірною довірою українців до порад тих, хто вже перехворів, а не тих, хто лікує, тобто до лікарів. Особливо проявляють активність ті, хто сам собі діагностував ковід.

Так, Ганна Маслун, мешканка Києва, для перестраховки пропила антибіотик: жінка вважає, що їй дійсно стало легше. Однак антибіотики їй сімейний лікар не прописував. Замість цього лікар порадив більше пити рідини, сидіти вдома. Тесту на ковід Анна не робила, тобто правильний діагноз не був поставлений. Але тільки лише жінці стало погано, вона побігла в аптеку за таблетками, які порадила подруга, а не лікар.

На тлі того, що відбувається медики б'ють на сполох: нам слід боятися не вакцини, а наслідків зловживання антибіотиками!

Стало легше від антибіотиків – оманливе відчуття, кажуть лікарі

Ганні після антибіотиків, за її словами, стало легше, але терапевти кажуть, що це оманливе відчуття. Наскільки серйозний збиток завдало безконтрольне питво антибіотиків, в подальшому виявить недуга, якою людина може захворіти пізніше. Мар'яна Селюк, лікар-терапевт вищої категорії зазначає, що антибіотики не попереджають ковід або інше інфекційне захворювання. Навпаки, перебіг хвороби в разі захворюваності у пацієнта буде ще важче.

Після самолікування антибіотиками може стати ще гірше Фото: unsplash.com

Про те, що попит на антибіотики за останній пандемічний рік виріс в три рази, кажуть і в асоціації виробників ліків. Найчастіше купують препарат саме без рецепта лікаря. Але призначати самому собі антибіотики категорично не можна.

Але чому самолікування антибіотиками насправді не допомагає?

"Самостійно виписувати антибіотики – те ж саме, що і намагатися запалити сірник під час дощу. Витрачати багато часу, енергії, але все марно, сірник не горить. А ви тільки намокнете під дощем. Так само і з самолікуванням – результату немає, витратите багато засобів і до того ж, підірвете своє здоров'я, – каже лікар-терапевт вищої категорії Мар'яна Селюк, – Антибіотики п'ють тільки після аналізу крові і тільки під наглядом лікаря, якщо аналіз підтвердить бактеріальну інфекцію ".

На віруси антибіотики не діють, і вилікувати ними ковід, також, як і грип, кір або вітряну віспу просто неможливо!

Чому не можна приймати антибіотики для профілактики ковіда

Медики відзначають, що при лікуванні Covid-19 категорично не можна давати ніяких антибіотиків, навіть незважаючи на те, що в деяких випадках при ускладненні хвороби може приєднатися бактеріальна інфекція. Але якщо ми на випередження будемо давати антибіотики, то стан хворої людини погіршиться ще більше. І тоді – тільки реанімація.

Лікар-анестезіолог Андрій Висоцький щодня рятує важкохворих ковідом: фахівець відзначає, що у більшості його пацієнтів уже виробилася резистентність, тобто стійкість до антибіотиків. Це відбувається саме через надмірне захоплення людей цими препаратами. Вилікувати людей, які самостійно лікувалися антибіотиками, майже нереально.

За словами лікаря, коли хворий, який сам на свій розсуд приймав антибіотики, потрапляє в реанімацію, тут і виявляється "вершина піраміди", яка збирає всі проблеми. Резистентності до антибіотиків в реанімації дуже багато, і лікарі стикаються з тим, що пацієнти не реагують на препарати, оскільки через самолікування вдома у збудників, що потрапили до організму, вже виробилася стійкість до медикаментів. Тобто ліки не допомагають. В результаті лікарям нічим лікувати або вони змушені застосовувати резервні препарати. А ще від зловживання антибіотиками неабияк страждають печінка, серце і шлунок.

Нагадаємо, що ми і раніше писали про те, що антибіотики на коронавірус не діють.

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А ми нагадуємо, що важливо дбати не тільки про своє фізичне здоров'я, а також емоційний стан. І підтримати позитивний настрій собі або рідним допоможуть прийняті подарунки: дивіться ідеї презентів на головні свята квітня в нашому календарі подарунків.

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