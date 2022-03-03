Заборона на алкоголь – 5 фактів, чому зараз не варто пити нікому

Заборона продажу алкогольних напоїв на період війни з Росією багатьох обурила, але на це є вагома причина. Чому не варто пити спиртні напої під час воєнного стану – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.
Основна з них – вплив алкоголю на те, як ми мислимо і як ми реагуємо на небезпеку. Вживання алкоголю змінює роботу (сповільнює) нашої нервової системи, ми тоді гірше контролюємо свої вчинки, почуття та думки.
Чим небезпечний алкоголь під час війни?
Алкоголь виснажує речовини у нашому мозку, завдяки яким в організмі природним шляхом знижується тривожність. У результаті замість бажаного заспокоєння (яке буде короткостроковим) ми отримаємо ще більший стрес, тривогу чи загострення депресії.
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Якщо "лікуватися" алкоголем, то нам буде потрібна все більша і більша доза спиртного щоразу, щоб "прибити" почуття тривоги, що все сильніше зростає. Під впливом алкоголю, та ще й у стані стресу, людина поводиться більш агресивно і навіть здатна на насильство.
Коли людина під алкоголем, вона погано контролює себе, тому ймовірність впасти, отримати травму, не помітити небезпеку, не встигнути сховатися в сховищі – набагато вища. Пам'ятайте також, що алкоголь несумісний з безліччю препаратів, які більшість з нас зараз почала приймати для зняття тривоги, поліпшення сну тощо.
Чим замінити алкоголь, щоб розслабитись?
Алкоголь спільно з ліками, алкогольна інтоксикація та отруєння неякісним спиртним – привід потрапити до лікарні , які зараз і так перевантажені. Навіть якщо у вас залишилися запаси алкоголю до введення в дію заборони його продажу, відмовтеся від вживання спиртного.
Замініть розпивання алкоголю медитацією, дихальними та антистрес-вправами або хорошим і якісним сном (якщо мучить беззсоння – зверніться до лікарів онлайн, вони підкажуть, які препарати можна використовувати). Це буде ефективніше і допоможе зберегти життя, якщо раптом станеться екстрена ситуація. Під час військових дій дуже важливо залишатися тверезим і здорово мислити – це може врятувати вам життя!
Також важливо вміти заспокоювати одне одного, читайте: "Як заспокоїти іншу людину під час війни – 5 кроків допомоги".
І надавати підтримку дітям, дізнайтесь "Як уберегти психологічне здоров'я дитини під час війни – 8 ефективних порад".