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Заборона на алкоголь – 5 фактів, чому зараз не варто пити нікому

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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3 березня, 17:25
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Вживаючи алкоголь під час бойових дій, ви ризикуєте не встигнути у сховище, недооцінити небезпеку, травмуватися чи виплеснути на когось свою агресію
Під час бойових дій не варто пити алкоголь, ви ризикуєте втратити пильність і наражаєте життя на небезпеку
Під час бойових дій не варто пити алкоголь, ви ризикуєте втратити пильність і наражаєте життя на небезпеку / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Заборона продажу алкогольних напоїв на період війни з Росією багатьох обурила, але на це є вагома причина. Чому не варто пити спиртні напої під час воєнного стану – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Основна з них – вплив алкоголю на те, як ми мислимо і як ми реагуємо на небезпеку. Вживання алкоголю змінює роботу (сповільнює) нашої нервової системи, ми тоді гірше контролюємо свої вчинки, почуття та думки.

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Чим небезпечний алкоголь під час війни?

Алкоголь виснажує речовини у нашому мозку, завдяки яким в організмі природним шляхом знижується тривожність. У результаті замість бажаного заспокоєння (яке буде короткостроковим) ми отримаємо ще більший стрес, тривогу чи загострення депресії.

Прийнявши алкоголь зараз, замість бажаного заспокоєння ми матимемо ще більший стрес, тривогу чи загострення депресії
Прийнявши алкоголь зараз, замість бажаного заспокоєння ми матимемо ще більший стрес, тривогу чи загострення депресії / Фото: Depositphotos

Якщо "лікуватися" алкоголем, то нам буде потрібна все більша і більша доза спиртного щоразу, щоб "прибити" почуття тривоги, що все сильніше зростає. Під впливом алкоголю, та ще й у стані стресу, людина поводиться більш агресивно і навіть здатна на насильство.

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Коли людина під алкоголем, вона погано контролює себе, тому ймовірність впасти, отримати травму, не помітити небезпеку, не встигнути сховатися в сховищі – набагато вища. Пам'ятайте також, що алкоголь несумісний з безліччю препаратів, які більшість з нас зараз почала приймати для зняття тривоги, поліпшення сну тощо.

Чим замінити алкоголь, щоб розслабитись?

Алкоголь спільно з ліками, алкогольна інтоксикація та отруєння неякісним спиртним – привід потрапити до лікарні , які зараз і так перевантажені. Навіть якщо у вас залишилися запаси алкоголю до введення в дію заборони його продажу, відмовтеся від вживання спиртного.

Замініть розпивання алкоголю медитацією, дихальними та антистрес-вправами або хорошим та якісним сном
Замініть розпивання алкоголю медитацією, дихальними та антистрес-вправами або хорошим та якісним сном / Фото: Pexels

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Замініть розпивання алкоголю медитацією, дихальними та антистрес-вправами або хорошим і якісним сном (якщо мучить беззсоння – зверніться до лікарів онлайн, вони підкажуть, які препарати можна використовувати). Це буде ефективніше і допоможе зберегти життя, якщо раптом станеться екстрена ситуація. Під час військових дій дуже важливо залишатися тверезим і здорово мислити – це може врятувати вам життя!

Також важливо вміти заспокоювати одне одного, читайте: "Як заспокоїти іншу людину під час війни – 5 кроків допомоги".

І надавати підтримку дітям, дізнайтесь "Як уберегти психологічне здоров'я дитини під час війни – 8 ефективних порад".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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