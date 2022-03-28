Запах гару в повітрі – закрий вікно, як не постраждати від пожеж у столиці і не тільки

Смог та дим , якими в останні дні просякнуте повітря не тільки над столицею, шкідливий для дітей, літніх людей з хворобами серця та легень. Як знизити шкоду від задимлення, нагадує телеграм-канал Київ-сіті .
Кияни все частіше просять зачиняти вікна: пожежі через обстрілів військами РФ у Київській області призвели до задимлення: смог "дістався" до Святошина та Голосіївського району. Влада міста просить киян закривати вікна, особливо вночі та вранці .
Якщо у вас вдома є кондиціонер – вмикайте системи кондиціювання та очищення повітря. Фахівці, щоб знизити шкідливий вплив диму та гару на здоров'я, радять:
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- частіше робити вологе прибирання
- розмістити по квартирі ємності з водою, це підвищить вологість повітря
- дорослим пити більше рідини, до 2-3 літрів на день
Якщо почало першити в горлі, з'явився нежить, сльозотеча, кашель, стало важко дихати, треба прополоскати горло сольовим розчином . Якщо ж стан погіршився, кашель не проходить і з'явилася задишка, необхідно швидше звернутися за медичною допомогою.
На жаль, але реальність така, що вам може знадобитися інформація про обстріл фосфорними бомбами, прочитайте про 5 кроків, як допомогти правильно .
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