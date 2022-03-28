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Запах гару в повітрі – закрий вікно, як не постраждати від пожеж у столиці і не тільки

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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28 березня, 07:00
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Поблизу Києва і в самій столиці часто виникають пожежі: тому не провітрюйте в цей час кімнати та пийте більше води
Щоб не постраждати через смог і дим від масових пожеж, закривайте вікна на ніч і ранок
Щоб не постраждати через смог і дим від масових пожеж, закривайте вікна на ніч і ранок / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Смог та дим , якими в останні дні просякнуте повітря не тільки над столицею, шкідливий для дітей, літніх людей з хворобами серця та легень. Як знизити шкоду від задимлення, нагадує телеграм-канал Київ-сіті .

Кияни все частіше просять зачиняти вікна: пожежі через обстрілів військами РФ у Київській області призвели до задимлення: смог "дістався" до Святошина та Голосіївського району. Влада міста просить киян закривати вікна, особливо вночі та вранці .

Намагайтеся без зайвої необхідності не виходити на вулицю і не дихати гаром, якщо у повітрі запах диму та сильний зміг
Намагайтеся без зайвої необхідності не виходити на вулицю і не дихати гаром, якщо у повітрі запах диму та сильний зміг

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Якщо у вас вдома є кондиціонер – вмикайте системи кондиціювання та очищення повітря. Фахівці, щоб знизити шкідливий вплив диму та гару на здоров'я, радять:

  • частіше робити вологе прибирання
  • розмістити по квартирі ємності з водою, це підвищить вологість повітря
  • дорослим пити більше рідини, до 2-3 літрів на день

Якщо почало першити в горлі, з'явився нежить, сльозотеча, кашель, стало важко дихати, треба прополоскати горло сольовим розчином . Якщо ж стан погіршився, кашель не проходить і з'явилася задишка, необхідно швидше звернутися за медичною допомогою.

На жаль, але реальність така, що вам може знадобитися інформація про обстріл фосфорними бомбами, прочитайте про 5 кроків, як допомогти правильно .

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Також читайте "Як допомогти людині з контузією – ознаки та перша допомога при снарядному шоку".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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