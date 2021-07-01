Навіщо вакцинуватися в розпал пандемії – лікар Комаровський відповів на хейт в соцмережах

Євген Комаровський пояснив, чому кінець пандемії коронавируса нам не світить і чим ризикують ті, хто відмовляється від вакцинації

Євген Комаровський пояснив, навіщо вакцинуватися навіть тим, хто перехворіл ковідом / Фото: Сьогодні

З моменту появи вакцин, що захищають від Covid-19 суспільство розкололося на тих хто "за" і "проти" цих щеплень. Чому ж важливо вакцинуватися навіть в період, коли масова захворюваність ще висока і до чого призводить позиція протищеплення – на ці та інші питання на своєму ютуб-каналі відповів дитячий лікар вищої категорії Євген Комаровський.

Поки вирують пристрасті навколо вакцинації, літо йде своєю чергою і життя триває: а зробити цю гарячу пору ще більш незабутньою допоможе наш календар літніх лайфхаків .

Навіщо взагалі Комаровський розповів, що прищепився вдруге?

Як зазначає сам Євген Комаровський, він ревакцинувався, тобто отримав другу дозу південнокорейського препарату AstraZeneca. І розповів про це своїм передплатникам, тому що власним прикладом хотів показати, що прищеплюється доступними для населення вакцинами і тим самим подає приклад тим, хто ще сумнівається. У підсумку лікар Комаровський отримав понад 6 тисяч "хамських", як він сам зазначив, коментарів: його звинуватили в продажності виробникам вакцин і не тільки.

Комаровський підкреслив, що як досвідчений фахівець майже з 40-річним стажем роботи він ніколи не був проти вакцинації і не може бути проти неї.

Тому що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зупинити інфекційні захворювання.

Доктор засмутився, що люди, які розуміють важливість вакцинації не дуже активні в соціальних мережах і він розуміє чому – не хочеться нарватися на хвилю хейта. Але саме завдяки противникам вакцинації нам не побачити кінця пандемії коронавируса, крім того – масова відмова від щеплень веде до того, що українців не пускатимуть в цивілізовані країни.

Але робити щеплення чи ні – особиста справа кожного, чи не так?

Так, і лікар Комаровський відзначив, що не збирається нікого переконувати. Однак саме через низький рівень вакцинації не формується колективний імунітет. Тому кінця пандемії нам найближчим часом не бачити: саме перехворіли ковідом люди зі знижується рівнем антитіл стає об'єктами мутації вірусу. А припинити мутації коронавируса можна тільки забезпечивши високий рівень антитіл – тобто вакциною.

Тобто навіть якщо перехворів, важливо зробити щеплення?

Так, оскільки саме за рахунок введення двох доз вакцин (а не за рахунок того, що вже перехворів) можна забезпечити високий рівень антитіл, який спрацює навіть у випадку інфікування мутировавшим вірусом. Всі схвалені вакцини – AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac захистять від мутованого вірусу і допоможуть уникнути попадання в реанімацію.

Щеплення захистить навіть від мутованого вірусу ковіда і допоможе уникнути ускладнень / Фото: freepik.com

Як зазначив Євген Комаровський, дослідження вакцин триватимуть, кожен новий з'явився препарат досліджується до 5 років і це нормально. І вже є підтвердження того, що необхідно прищеплювати підлітків і вагітних. Доктор зазначив, що у що вірити, в сучасну науку або в шарлатанство – особистий вибір кожного.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що в Україні з'являться "ковідні паспорти".