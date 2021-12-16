Навіщо пити воду взимку, у тому числі для схуднення та як не забувати це робити

Саме чиста вода допоможе худнути, не набирати вагу та уникнути зневоднення, яке взимку нам теж загрожує. Як навчитися не забувати пити воду – у статті

Пити воду взимку важливо для схуднення та щоб уникнути зневоднення, постарайтеся не забувати це робити / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо влітку бажання пити чисту воду часто виникає саме собою, то взимку більше тягне на зігріваючі чаї, узвар чи взагалі глінтвейн. Чому нам потрібна вода в холодну пору року, скільки води пити на день і як себе до того привчити – розповіла Ксенія Рен.

Ксенія Рен / Фото: пресслужба

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Чому взимку треба пити воду

Чай, кава або гарячий шоколад, та ще й з цукром, молоком та іншими калорійними добавками не сприяють відновленню водного балансу в організмі. Наші клітини взимку потребують чистої питної води, як і влітку.

В холод наш організм теж втрачає вологу, цьому сприяє теплий одяг, пересушене опалювальними приладами повітря. Тому чиста вода потрібна, щоб ваша шкіра не стала млявою, із землистим відтінком через зневоднення. А не лише через дефіцит сонця.

Пити воду взимку треба, щоб прискорити обмін речовин, знизити апетит та споживання калорій / Фото: freepik.com

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Взимку ми їмо більш калорійну їжу тому достатнє вживання саме чистої води допоможе прискорити обмін речовин, знизити апетит і споживання калорій.

Також взимку ми сповільнюємося, стаємо менш рухливими, рідше буємо на вулиці. Тому своєчасне поповнення наших внутрішніх "водних запасів" допоможе краще виводити токсини із клітин, підтримати нормальну роботу всіх органів та систем.

Скільки води треба пити і коли?

Ідеальна формула споживання води – 30 мл на 1 кг ваги. Тобто людині, вагою 60 кг потрібно випивати на день 1,8 літрів води. Якщо ви фізично активні, то стежте за відчуттями та пийте більше. Знайте, що спрага – перший симптом зневоднення, пийте до того, як відчуєте сухість у роті. Найкраще у перервах між їжею, вранці натще і протягом дня.

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Яку воду пити та як не забувати?

Пам'ятаємо, що кава, соки та алкоголь – це не вода, а діуретики, після них потрібно отримати додаткову порцію рідини. Найкраще пити природну очищену воду, не холодну, приблизно температури тіла.

Після масажу потрібно пити багато чистої води / Фото: freepik.com

Часто ми забуваємо пити чисту воду, навіть якщо організм подає нам сигнали. Щоб виробити звичку , спробуйте:

поставити пляшку з водою або чашки з вашою денною нормою перед собою, і спостерігайте як вона зменшується, періодично випиваючи потроху

завантажте мобільну програму з нагадуванням пити воду

якщо не дуже любите саме воду, то уявіть, що це життєво важливі ліки.

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