Навіщо нам лютеїн, кому він особливо корисний і в яких продуктах міститься

Жовті овочі і фрукти, зелень і яйця – запорука гарного зору і продуктивності мозку. Ці продукти багаті лютеїном, а він особливо важливий в зрілому віці

Лютеїну багато в жовтих овочах і фруктах, а також зелені Фото: unsplash.com

Ясний розум, хороша пам'ять, уміння сконцентруватися, розбірлива мова – всі ці важливі для нас функції можна поліпшити за допомогою речовини лютеїну. Особливо важливо, щоб нестачі в цьому елементі не було в зрілому віці. Чим так важливий для здоров'я цей жовтий пігмент і в яких продуктах лютеїну найбільше , з'ясували японські вчені: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients .

Лютеїн – що це взагалі таке і чим він важливий для здоров'я?

Щоб організм людини нормально функціонував, йому потрібні вітаміни і мікроелементи. І лютеїн – (жовтий пігмент) речовина, яка відноситься до каротиноїдів, займає серед важливих для організму речовин не останнє місце. Дослідники виявили, що лютеїн і його ізомери (зеаксантин) позитивно впливають на структуру нашого мозку. Вони здатні надавати протизапальну дію, захищати клітини від окисного стресу. Найвищу концентрацію лютеїну медики виявили в лобовій і зоровій областях мозку.

Тому щоденне споживання лютеїну у вигляді харчової добавки або з продуктами допоможе уникнути зниження когнітивних функцій, тобто зберегти ясність розуму, добру пам'ять, мову, здатності концентруватися і швидко приймати рішення. Всі ці функції важливі в будь-якому віці, але особливо знижуються наши когнітивні здібності в старості. Тому літнім людям лютеїн потрібен ще більше, ніж молоді. Але і в середньому віці, коли ми щодня схильні до стресу, перенавантаження, без лютеїну не обійтися. До того ж цей пігмент допомагає зберегти зір. Тому варто ежеденевного в свій раціон включати продукти, що містять лютеїн.

І які ж продукти багаті на лютеїн?

Рекордсмени посердь таких продуктів – листові овочі і зелень: тому включайте в своє меню капусту: звичайну, брокколі, брюссельську, кольрабі; листя салату, руколу, шпинат, крес-салат, кріп, петрушку, латук, щавель і так далі.

Рекордсмени посередь продуктів з лютеином – листові овочі Фото: unsplash.com

Також чимало лютеїну в овочах і фруктах, особливо жовтих: гарбузі, болгарському перці, моркві. А ще лютеїн є в курячих яйцях. І незважаючи на те, що в них трохи каротиноїдів, з яєць вони легко засвоюються завдяки наявності в жовтках жирових компонентів.

Якщо ви взагалі не любите листові овочі і яйця або з якоїсь причини їх мало в вашому раціоні, заповнити дефіцит лютеїну допоможуть харчові добавки. Але не забувайте, що прийом будь-яких препаратів варто узгодити з лікарем.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про продукти з лютеином, корисні для зору.

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