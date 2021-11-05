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Дослідження: за час пандемії канадці стали пити та палити частіше

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
5 листопада, 17:48
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Вчені перевірили, як пандемія та повсюдні локдауни позначилися на звичках у Канаді. Результати вразили. Розповідаємо подробиці
Збільшення споживання алкоголю та марихуани збільшилось у всьому світі за час пандемії
Збільшення споживання алкоголю та марихуани збільшилось у всьому світі за час пандемії / Фото: unsplash.com

Нове дослідження показало, що продажі алкоголю та канабісу в Канадіпомітно виросли під час пандемії COVID-19. Вчені зазначають, що така ситуація може спричинити збільшення вживання наркотичних речовин.

Вчені з'ясували, що з березня 2020 року щомісячні продажі алкоголю зросли в середньому на 5,5%, а продаж канабісу – майже на 25%.

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Так, канадці купили алкогольних напоїв на 1,86 мільярда доларів більше ніж очікувалося. Продажі каннабісу на 811 мільйонів доларів перевищили прогнози фінансистів.

Цікаво, що у березні 2020 року, коли вперше було введено локдаун, продажі алкоголю та канабісу зросли приблизно на 15%.

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Ці дані про продажі дають нам можливість кількісно оцінити вплив пандемії на дві речовини, що найчастіше використовуються в країні в цілому – зазначили дослідники.

Результати були зібрані Центром дослідження залежностей Пітера Бориса Університету Макмастера, лікарнею Св. Йосипа в Гамільтоні та Дослідницьким інститутом Хоумвуда в Гуелфі, Онтаріо.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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