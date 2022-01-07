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Чи шкідливо пити солодкі газовані напої – думка лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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7 січня, 07:30
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Дітям, та й то не всім, пити солодкі газовані напої можна лише іноді. Всім іншим Євген Комаровський рекомендує пити газовану мінеральну воду
Пити солодкі газовані напої завжди шкідливо як дітям, так і дорослим
Пити солодкі газовані напої завжди шкідливо як дітям, так і дорослим / Фото: Колаж: Сьогодні

На святкових столах багато різних страв та напоїв . Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, що можна пити дітям , а чого бажано відмовитися. Якщо ви дбаєте про здоров'я своєї дитини, дізнайтеся, що їй справді може зашкодити.

Коли мова заходить про солодкі газовані напої, то чомусь багато людей наголошують на слові "газований". Наче саме ця властивість напою може зашкодити.

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Я спокійно ставлюся до того, що діти п'ють газовану мінеральну воду. Це нормально, вони задовольняють спрагу, – сказав Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – І вживання такого напою не несе жодних ризиків для здоров'я дитини.

За словами доктора Комаровського, насичення напоїв вуглекислотою не робить їх ні шкідливими, ні корисними. Головна проблема в тому, що вони солодкі.

Люди п'ють солодкі напої не тому, що відчувають спрагу. Для більшості це спосіб задоволення, – сказав лікар-педіатр вищої категорії в інтерв'ю для каналу "Україна". – Солодкі газовані напої шкідливі, оскільки що людина отримує легкодоступну енергію, яку вона не витрачає.

За словами кандидата медичних наук, у 100 г одного з напоїв, який продається в нашій країні, міститься 11 грамів цукру. А дитина легко може випити 2-х літрову пляшку такого напою. І в такий спосіб за день з'їдає склянку цукру! Адже цю концентровану енергію треба витратити.

Якщо у дитини немає зайвої ваги, вона дуже активна, то їй можна іноді пити солодкі газовані напої
Якщо у дитини немає зайвої ваги, вона дуже активна, то їй можна іноді пити солодкі газовані напої / Фото: freepik.com

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Солодкі газовані напої можна пити лише тоді, коли діти мають можливість і бажання активно витрачати енергію, – пояснив Євген Комаровський. – Тобто якщо у дитини немає зайвої ваги, вона дуже активна, то їй можна іноді пити солодкі газовані напої. Але решті людей я настійно рекомендую газовану мінеральну воду.

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

Також читайте: "Що пити дітям, щоб швидше одужати".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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