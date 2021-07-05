Лікар назвала напій, який найкраще втамовує спрагу

Солодкі напої містять багато цукру і харчових добавок. Отже, від них ніякої користі. Зате радять у спеку пити звичайну воду, без газу

Звичайна вода втамовує спрагу краще за все / Фото: Unsplash

Україна і далі відчуває спеку, яку люди активно запивають. Від солодких лимонадів і соків до звичайного холодного чаю, кави і води. Лікар-гастроентеролог Ольга Мосенцова розповіла нам, які напої корисні і дієві в спеку, щоб втамувати спрагу.

Що п'ють українці в спеку

Бариста Юрій Мірошниченко каже, що найпопулярнішими напоями в спеку є лимонади: полуничний, класичний Мохіто, просто лимонади, які йдуть з великою кількістю лайма чи лимона і багато льоду. Також популярними стали мілкшейки.

Крім лимонадів і солодкої газованої води українці п'ють також матчу холодну, на кокосовому молоці, апельсиновий сік, каву, чай зелений і звичайну воду без газу або з лимоном.

Прохолодні напої в спеку

Що пити в спеку радять лікарі

Лікарі кажуть, що солодкі напої містять багато цукру і харчових добавок. Отже, від них ніякої користі. Зате радять у спеку пити звичайну воду, без газу.

Вода є унікальним провідником, який доставляє всі необхідні речовини для всіх наших органів. Крім того, міжклітинний речовина, це кістковий компонент нашої клітинки і складається можна так сказати з водного компонента, – пояснила Ольга Мосенцова.

Тому найприроднішим і найкориснішим компонентом буде вода.

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