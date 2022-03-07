Увага, батьки – що робити, якщо дитина проковтнула дрібний предмет або засунула його у вухо, ніс

Ховайте від дітей дрібні предмети і не давайте грати такими, навіть якщо хочете відвернути малюка в укритті чи вдома. Що робити, якщо малюк проковтнув "дрібницю" – у статті

Якщо дитина проковтнула дрібний предмет або засунула його у вухо, ніс, заспокойте його і їдьте до дитячої лікарні або викликайте швидку / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Через дії окупаційних військ РФ сотні тисяч українців відчувають стрес : у поспіху, у напрузі, у постійному недосипанні та хвилюванні дорослі втрачають пильність. Отже, малюк може проковтнути деталь від іграшки або інший дрібний предмет. Що робити, якщо це все-таки сталося – розповів лікар фізичної та реабілітаційної медицини Ігор Сомов.

Ігор Сомов / Фото: пресслужба

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Ховайте від дітей дрібні предмети, намагайтеся не залишати на столі, на тумбочках, стежити, щоб не було розкидано на підлозі, не давайте малюкам грати чимось маленьким, що дитина може проковтнути або засунути в ніс, вухо. Це також стосується миючих засобів, побутової хімії, які діти можуть випити.

Я 10 років працював у дитячій обласній лікарні лікарем-ендоскопістом і часто доводилося видаляти сторонні тіла з дихальних шляхів та травного тракту дітей, – каже Ігор Сомов, – У мене навіть був стенд із такими предметами. На ньому були ключі, шпильки, голки, батарейки, натільні хрестики, монети...

Ось кілька правил-порад:

Якщо дитина тримає у роті дрібний предмет, не підбігайте до неї різко, не лайте, не створюйте паніки. Вона може злякатися і вдихнути його. Потрібно спокійно підійти, покласти дитину на бік і спробувати повільно видалити її пальцем із рота. Обережно, щоб не запхати стороннє тіло глибше.

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Категорично заборонено самостійно виколупувати предмети з вуха дитини. Це може призвести до прориву барабанної перетинки. Якщо у вушко потрапила комаха, необхідно заповнити слуховий прохід олією або теплою водою і змусити дитину кілька хвилин полежати на протилежному боці.

У жодному разі не давайте дитині грати дрібними речами, навіть якщо дуже втомилися: іграшки малюка мають бути досить великими / Фото: unsplash.com

При цьому комаха гине, болючі та інші неприємні відчуття проходять. Дитину повертають на інший бік – і комаха разом з рідиною видаляється з вуха. Якщо дитина вдихнула або проковтнула дрібний предмет і при цьому вона може дихати, не перевертайте дитину, не трясіть. Заспокойте і їдьте, не зволікаючи, до дитячої лікарні або викликайте швидку.

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