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Вітамін D проти діабету – як уникнути надлишку цукру в крові

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
4 грудня, 09:00
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При дефіциті в організмі вітаміну D підвищується ризик розвитку інсулінорезистентності, потім діабету. Що це таке і як уникнути проблем – у дослідженні
Вітамін D найбільше міститься в морській рибі, а також яйцях та молочних продуктах
Вітамін D найбільше міститься в морській рибі, а також яйцях та молочних продуктах / Фото: Depositphotos

Набір ваги або навпаки, схуднення, погіршення стану волосся та шкіри – ці симптоми можуть говорити про надлишок цукру у крові. При ризику розвитку діабету та інсулінорезистентності допоможуть добавки з вітаміном D, пише журнал Nutrients.

Що таке інсулінорезистентність простими словами?

Інсулінорезистентністю називається зниження чутливості тканин до дії гормону інсуліну Такий стан може розвинутись і у людей, які не хворіють на діабет. Інсулінорезистентність на початкових етапах майже не впливає на самопочуття, і відхилення можна виявити лише за аналізом крові.

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При інсулінорезистентності глюкоза, що знаходиться в нашому організмі, важко проникає в тканини. Тому підшлункова залоза змушена виробляти більше інсуліну. У результаті концентрація цукру в крові зростає, і якщо ситуацію не виправляти, можна заробити діабет другого типу .

При надлишку цукру в крові погіршується самопочуття, починаються проблеми з судинами, серцем
При надлишку цукру в крові погіршується самопочуття, починаються проблеми з судинами, серцем / Фото: freepik.com

Крім ризику заробити діабет, виникають проблеми із серцем, обміном речовин, вагою, тобто страждає весь організм. Дослідження зазначає, що допомогти знизити ризик інсулінорезистентності можуть додаткові добавки вітаміну D до раціону.

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Як зрозуміти, чи потрібно приймати вітамін D?

Взимку у багатьох людей виникає дефіцит вітаміну D тому що сонце ми отримуємо мало. Тому приймати вітамін як харчової добавки медики рекомендують не лише тим, хто має ризик розвитку діабету. При нестачі цього вітаміну людина відчуває слабкість у м'язах, тривожність, проблеми із травленням, навіть можливі судоми у м'язах.

Щоб коректно підібрати дозування, попередньо краще здати аналіз крові на 25 (ВІН) Д. І далі, залежно від результату аналізу, лікар допоможе вибрати коректну саме для вас дозу.

Включаєте до раціону морську рибу, яйця, кисломолочні продукти, щоб уникнути дефіциту вітаміну D
Включаєте до раціону морську рибу, яйця, кисломолочні продукти, щоб уникнути дефіциту вітаміну D / Фото: Depositphotos

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Також слід включати до раціону всі сорти жирної риби – це в насамперед лосось, але підійде і менш дорогий оселедець (вибирайте слабосолону або взагалі свіжу рибу). Ще багаті на цей вітамін яйця та молочні продукти.

Важливий момент – у профілактиці розвитку інсулінорезистентності та діабету насамперед важливо змінювати спосіб життя , підібрати більш корисне та раціональне харчування, збільшити фізичну активність. Окрім того, налагоджений режим дня допоможе забезпечити повноцінний нічний відпочинок.

Раніше ми писали, як отримати вітамін Д, щоб захиститися від раку.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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