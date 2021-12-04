Вітамін D проти діабету – як уникнути надлишку цукру в крові

Набір ваги або навпаки, схуднення, погіршення стану волосся та шкіри – ці симптоми можуть говорити про надлишок цукру у крові. При ризику розвитку діабету та інсулінорезистентності допоможуть добавки з вітаміном D, пише журнал Nutrients.
Що таке інсулінорезистентність простими словами?
Інсулінорезистентністю називається зниження чутливості тканин до дії гормону інсуліну Такий стан може розвинутись і у людей, які не хворіють на діабет. Інсулінорезистентність на початкових етапах майже не впливає на самопочуття, і відхилення можна виявити лише за аналізом крові.
При інсулінорезистентності глюкоза, що знаходиться в нашому організмі, важко проникає в тканини. Тому підшлункова залоза змушена виробляти більше інсуліну. У результаті концентрація цукру в крові зростає, і якщо ситуацію не виправляти, можна заробити діабет другого типу .
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Крім ризику заробити діабет, виникають проблеми із серцем, обміном речовин, вагою, тобто страждає весь організм. Дослідження зазначає, що допомогти знизити ризик інсулінорезистентності можуть додаткові добавки вітаміну D до раціону.
Як зрозуміти, чи потрібно приймати вітамін D?
Взимку у багатьох людей виникає дефіцит вітаміну D тому що сонце ми отримуємо мало. Тому приймати вітамін як харчової добавки медики рекомендують не лише тим, хто має ризик розвитку діабету. При нестачі цього вітаміну людина відчуває слабкість у м'язах, тривожність, проблеми із травленням, навіть можливі судоми у м'язах.
Щоб коректно підібрати дозування, попередньо краще здати аналіз крові на 25 (ВІН) Д. І далі, залежно від результату аналізу, лікар допоможе вибрати коректну саме для вас дозу.
Також слід включати до раціону всі сорти жирної риби – це в насамперед лосось, але підійде і менш дорогий оселедець (вибирайте слабосолону або взагалі свіжу рибу). Ще багаті на цей вітамін яйця та молочні продукти.
Важливий момент – у профілактиці розвитку інсулінорезистентності та діабету насамперед важливо змінювати спосіб життя , підібрати більш корисне та раціональне харчування, збільшити фізичну активність. Окрім того, налагоджений режим дня допоможе забезпечити повноцінний нічний відпочинок.
Раніше ми писали, як отримати вітамін Д, щоб захиститися від раку.