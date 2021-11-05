Вітамін D – чому восени він потрібен додатково та як приймати

Восени ми особливо відчуваємо дефіцит вітаміну D, недолік якого послаблює імунітет. Де шукати цей вітамін і як його правильно приймати – у матеріалі

Вітамін D восени потрібен нам додатково, знайти його можна в рибі, яйцях, а також приймати у добавках / Фото: Pexels

Восени у багатьох виникає дефіцит вітаміну D, адже навіть влітку мало хто з нас постійно буває на сонці одягненим у шорти та майку, засмагаючи по 20-25 хвилин. У холодну пору року такої можливості взагалі немає. Навіщо нам вітамін Д восени , як його приймати у добавках та в яких продуктах шукати – розповіла гастроентеролог Євгенія Бєлінська.

Євгенія Бєлінська / Фото: пресслужба

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Коли виникають проблеми з дефіцитом вітаміну Д і чим він важливий?

Нестача вітаміну Д може виникати не лише тоді, коли ми мало перебуваємо на сонці. Часто нестача цього вітаміну спостерігається при патології жовчного міхура, у разі порушення секреторних функцій підшлункової залози, при захворюваннях кишківнику.

Також дефіцит вітаміну Д пов'язують із ослабленням імунітету , підвищеним ризиком розвитку захворювань серця та судин, хвороби Альцгеймера При дефіциті вітаміну Д збільшується ризик інсулінорезистентності, надмірної ваги, розвитку цукрового діабету.

А ще вітамін Д дуже важливий для синтезу статевих гормонів, функціонування щитовидної залози. А ще є дані, що прийом вітаміну Д полегшує перебіг синдрому подразненого кишківника.

Чи потрібно приймати вітамін D восени додатково?

Найімовірніше, та й не лише людям, які мають патології, вказані вище – оскільки, як сказано, сонця ми восени отримуємо недостатньо. Але щоб коректно підібрати дозування попередньо краще здати аналіз крові на 25 (OН) D. І далі, залежно від результату аналізу, лікар допоможе вибрати коректну саме для вас дозу.

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Пам'ятайте, що якщо ви вже приймаєте або приймали цей вітамін і хочете зрозуміти, чи немає у вас дефіциту – перед здаванням аналізу крові 3 дні важливо не приймати вітамін. Якщо ж ви довго приймаєте вітамін D у високих дозах з метою корекції дефіциту, а показник особливо не змінився, настав час звернутися на консультацію до гастроентеролога.

А що таке вітамін D, кажуть, що він виходить від сонця?

До вітаміну D належать біологічно активні речовини холекальциферол, ергокальциферол та інші. Ергокальциферол ми отримуємо ззовні – разом із рослинною їжею. Холекальциферол під впливом ультрафіолету синтезується в епідермісі + їжа тваринного походження. Помірна нестача вітаміну D може викликати гострих симптомів. На жаль, щойно компенсаторні можливості організму виснажуються, ми починаємо спостерігати:

м'язову слабкість,

нестабільність нервової системи,

запори,

тягнучі болі в кістках таза, передпліччя, стегнах,

можливі навіть судоми.

Причина цих скарг – порушення всмоктування кальцію та фосфору, яке безпосередньо залежить від вітаміну D.

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Вітаміном Д особливо багаті яйця, жирна риба, також його багато в жирних молочних продуктах, наприклад вершковому маслі / Фото: freepik.com

Харчові джерела вітаміну D– це всі сорти жирної риби, молочні продукти (також жирні), вершкове масло (але меншою мірою). Багаті на вітамін D ікра, яєчні жовтки. Основне джерело отримання вітаміну D у промисловому вигляді (ергостерол) – дріжджі. Оскільки вітамін D належить до групи жиророзчинних, то його засвоювання потрібен жир.

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