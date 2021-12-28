Віктор Ляшко розповів, як запобігти опікам у маленьких дітей

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оприлюднив поради, як запобігти опікам у маленьких дітей. Часто діти отримують опіки саме під час новорічних свят, оскільки користуватися піротехнічними виробами.
З порадами міністр поділився на своїй сторінці у Facebook.
Поради
Віктор Ляшко дав три прості поради. Серед них:
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- Не залишайте у доступному для маленьких дітей місці чашки з гарячими напоями чи кип'ятком. Слідкуйте за тим, щоб дроти електричних кип’ятильників й чайників не звисали вниз. Гарячі рідини є найбільш поширеною причиною опіків у віковій категорії дітей від 0 до 5 років і людей похилого віку.
- Не дозволяйте дітям самостійно користуватися піротехнічними виробами. Навіть звичайні петарди можуть завдати непоправної шкоди.
- Розкажіть дитині, особливо у підлітковому віці, якою небезпечною може стати забавка молодіжного руху "зачеперів". Термічні опіки, які діти отримують під час селфі на потягах чи в інших місцях із високою напругою можуть коштувати життя.
Ступені опіків
Існують такі ступені опіків тканин:
- ступінь I (легкий) — почервоніння (гіперемія) і набряк шкіри;
- ступінь II (середній) — утворення дрібних пухирів з прозорим вмістом (руйнуються дрібні лімфатичні судини — лімфокапіляри);
- ступінь IIIa (середньо-важкий) — утворення великих пухирів з мутним вмістом (ушкодження шкіри і підшкірної клітковини);
- ступінь IIIb (важкий) — частина великих пухирів тріскає, утворюючи мокрі виразки або малюнок "потрісканої землі" (глибокий опік);
- ступінь IV (дуже важкий) — обвуглення, згоряння тіла аж до кісток і ушкодження кістки (некроз), опікова райдуга, шоковий стан пацієнта.
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