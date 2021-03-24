Вейпи вбивають нас не менше, ніж сигарети: 10 причин кинути курити

Модні електронні сигарети містять багато шкідливих токсичних смол

"Легкі" електронні цигарки змушують курця вдихати дим більш інтенсивно, тим самим поглинаючи маскимум канцерогенних смол. Насправді вайпери містять не менше, а іноді – більше шкідливих речовин, ніж звичайні сигарети, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

Будь які цигарки шкідливі для здоров`я Фото: Ігор Рець

Куріння будь-яких сигарет призводить до розвитку безлічі серйозних захворювань. Звичайно, хвороби не виникають за один день.

Які хвороби викликає паління

Але якщо постійно курити як містящі тютюн сигарети, так і модні "Вайпери", то можна заробити:

ослаблення захисних сил організму, імунітет стає слабким і перестає чинити опір інфекціям, серцево-судинні захворювання, проблеми з дихальними шляхами і легенями, аж до розвитку астми. очні хвороби, аж до розвитку катаракти і повної сліпоти, безпліддя, імпотенцію, проблеми з чоловічим здоров'ям , пародонтоз та інші захворювання ротової порожнини, остеопороз, передчасне старіння шкіри, рак – не тільки легенів, а також крові, шлунка, ротової порожнини, сечостатевої системи і інших органів.

Медики заявляють, що сигаретний дим пошкоджує клітини організму, викликаючи онкологічні процеси в різних органах і системах. У зоні ризику – не тільки самі курці.

Ваші діти, друзі, батьки, колеги, всі, хто вимушено стають пасивними курцями і вдихають сигаретний дим ккурящого поруч – теж ризикують

Тому найкраще, що ви можете зробити для здоров'я себе та оточуючих – це кинути курити.

Як відмовитися від сигарет – поради медиків

Щоб відмовитися від сигарет і не закурити, медики рекомендують:

проконсультуватися з наркологом і психологом, лікарі допоможуть підібрати спеціальні препарати і техніки для боротьби зі звичкою,

заручитися підтримкою близьких вам людей,

почати змінювати стиль життя, відмовившись не тільки від сигарет, а також шкідливої їжі, пасивного проведення часу і всього того, що асоціюється з курінням,

носить з собою жувальну гумку або льодяники, щоб почати жувати, якщо захочеться курити,

не лайте себе за зриви, а за витримку і кожен новий день без нікотину – заохочуйте.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які продукти допоможуть вивести нікотин з організму.

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