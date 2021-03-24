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Вейпи вбивають нас не менше, ніж сигарети: 10 причин кинути курити

Сьогодні, 10:00

Модні електронні сигарети містять багато шкідливих токсичних смол

"Легкі" електронні цигарки змушують курця вдихати дим більш інтенсивно, тим самим поглинаючи маскимум канцерогенних смол. Насправді вайпери містять не менше, а іноді – більше шкідливих речовин, ніж звичайні сигарети, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

Будь які цигарки шкідливі для здоров`я
Будь які цигарки шкідливі для здоров`я
Фото: Ігор Рець

Куріння будь-яких сигарет призводить до розвитку безлічі серйозних захворювань. Звичайно, хвороби не виникають за один день.

Які хвороби викликає паління

Але якщо постійно курити як містящі тютюн сигарети, так і модні "Вайпери", то можна заробити:

  1. ослаблення захисних сил організму, імунітет стає слабким і перестає чинити опір інфекціям,
  2. серцево-судинні захворювання,
  3. проблеми з дихальними шляхами і легенями, аж до розвитку астми.
  4. очні хвороби, аж до розвитку катаракти і повної сліпоти,
  5. безпліддя,
  6. імпотенцію, проблеми з чоловічим здоров'ям ,
  7. пародонтоз та інші захворювання ротової порожнини,
  8. остеопороз,
  9. передчасне старіння шкіри,
  10. рак – не тільки легенів, а також крові, шлунка, ротової порожнини, сечостатевої системи і інших органів.

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Медики заявляють, що сигаретний дим пошкоджує клітини організму, викликаючи онкологічні процеси в різних органах і системах. У зоні ризику – не тільки самі курці.

Ваші діти, друзі, батьки, колеги, всі, хто вимушено стають пасивними курцями і вдихають сигаретний дим ккурящого поруч – теж ризикують

Тому найкраще, що ви можете зробити для здоров'я себе та оточуючих – це кинути курити.

Як відмовитися від сигарет – поради медиків

Щоб відмовитися від сигарет і не закурити, медики рекомендують:

  • проконсультуватися з наркологом і психологом, лікарі допоможуть підібрати спеціальні препарати і техніки для боротьби зі звичкою,
  • заручитися підтримкою близьких вам людей,
  • почати змінювати стиль життя, відмовившись не тільки від сигарет, а також шкідливої їжі, пасивного проведення часу і всього того, що асоціюється з курінням,
  • носить з собою жувальну гумку або льодяники, щоб почати жувати, якщо захочеться курити,
  • не лайте себе за зриви, а за витримку і кожен новий день без нікотину – заохочуйте.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які продукти допоможуть вивести нікотин з організму.

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