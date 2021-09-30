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СЬОГОДНІ Life Здорово

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 30 вересня

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
30 вересня, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 30 вересня.

  • Цифра дня – 17
  • Колір дня – зелений і бірюза
  • Число удачі – 8

У головних плюсах дня сила думки, бажання, при цьому мінуси дня несуть жадібність і заздрість. В основі дня – навчання і самоосвіта.

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У питаннях краси і фітнесу – процедури зі зниження ваги. Стосовно охорони здоров'я – печінка і жовч. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, великі витрати проведіть з особливою ретельністю.

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А ще дізнайтеся, коли у 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для жителів Землі. До ретроградного Сатурна, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія у 2021 році. Чергова фаза Меркурія настала 27 вересня, а триватиме все це до середини жовтня, тому запасіться терпінням!

Нагадаємо, що раніше ми писали, як пережити ретроградний Меркурій.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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