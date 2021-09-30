Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 30 вересня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 30 вересня.

Цифра дня – 17

Колір дня – зелений і бірюза

Число удачі – 8

У головних плюсах дня сила думки, бажання, при цьому мінуси дня несуть жадібність і заздрість. В основі дня – навчання і самоосвіта.

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У питаннях краси і фітнесу – процедури зі зниження ваги. Стосовно охорони здоров'я – печінка і жовч. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, великі витрати проведіть з особливою ретельністю.

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А ще дізнайтеся, коли у 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для жителів Землі. До ретроградного Сатурна, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія у 2021 році. Чергова фаза Меркурія настала 27 вересня, а триватиме все це до середини жовтня, тому запасіться терпінням!

Нагадаємо, що раніше ми писали, як пережити ретроградний Меркурій.