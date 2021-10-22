Торти і печиво небезпечні – чи варто відмовитися від трансжирів, якими нас лякають

Проблеми з серцем, зайва вага і не тільки, ось чого призводить часте вживання трансжирів. У яких продуктах "ховаються" ці шкідливі речовини – в матеріалі

Торти, печиво, бісквіти, а ще соуси і майонези містять небезпечні для здоров'я трансжири / Фото: unsplash.com

Більше за всіх їдять продукти з трансжирами молоді люди, навіть не замислюючись про наслідки. Чим може обернутися така "дієта" і чому краще відмовитися від трансжирів - розібралися разом з Центром громадського здоров'я МОЗ.

Трансжири – що це взагалі таке?

Жири, що містять трасн-ізомери ненасичених жирних кислот, називають трансжирами. Вони в малих кількостях містяться в рослинних оліях, м'ясі, молоці. Але небезпеку для людини представляють ті трансжири, які виробляють промисловим способом і додають в різні продукти.

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Трансжири часто додають в кондитерські вироби, щоб збільшити придатності продуктів / Фото: Pixabay

Трансжири, отримані з рідких рослинних масел шляхом гідрогенізації (приєднання водню), збільшують терміни придатності продуктів. Але проблема в тому, що, накопичуючись в організмі,такі жири викликають чимало захворювань.

А до яких хвороб призводять трансжири?

Вживання харчових продуктів з вмістом трансжирів призводить в насамперед до серцево-судинних захворювань . Також негативно трансжири впливають на імунну систему, сприяють зайвій вазі, ожиріння, розвитку діабету, онкології. Тому медична спільнота рекомендує відмовитися від продуктів з трансжирами.

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А в більш ніж 40 країнах вже діють обмеження на вміст трансжирів у харчових продуктах. Але не в Україні. Ще в 2018 році ВООЗ випустила пакет дій REPLACE і закликала до глобального відмови від трансжирів до 2023 року.

А в яких продуктах багато трансжирів?

Трансжирів багато в тортах, печиві, бісквітах, кулінарних маслах і спредах. І щороку захоплення такими продуктами призводить до смерті понад півмільйона людина в усьому світі. Велика частина українців знає, що що вживання продуктів з вмістом трансжирів призводить до хвороб серця і судин.

Трансжирів багато в фастфуді і снеках, тому не захоплюйтеся такою їжею / Фото: freepik.com

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Але лише 38% людей знають, де саме міститься багато трансжирів. Так, крім кондитерських виробів, трансжири містяться:

в чіпсах, кетчупах, майонезі, соусах,

заморожених напівфабрикатах з риби і м'яса,

фаст-фуді,

сухих сумішах для супів, кремів і т.д.

Тому при покупці продуктів варто зайвий раз уважно вивчити їх склад . ВООЗ же радить знизити вживання транс-жирів до 1% (2-3 г) від добової норми загального енергоспоживання.

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