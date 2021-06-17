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ТОП-3 тренда пластичної хірургії 2021 року: чому нарощують волосся та сідниці

Сьогодні, 08:00

Пластика сідниць, корекція носа і нарощування волосся – найпопулярніші б'юті-практики в пластичної хірургії цього року. Що ще популярно і чому – в статті

Ринопластика, збільшення сідниць і пересадка волосся - в трендах пластичної хірургії 2021
Ринопластика, збільшення сідниць і пересадка волосся - в трендах пластичної хірургії 2021
Фото: Сьогодні

Українці дають фору американцям в гонитві за апетитними сідницями, рівними носами і пишною шевелюрою. Виявляється, пандемія COVID-19 і карантин "ввели моду" саме на три ці процедури. Які тренди краси і типи фігури, а також пластичні процедури популярні зараз, як домогтися швидкої реабілітації після таких процедур і де їх вигідно проводити – розповів пластичний хірург Олександр Бебіх.

Олександр Бебіх
Олександр Бебіх
Фото: пресслужба

Чому пластика сідниць і носа знову популярна в Україні?

Як за океаном, так і в Україні лідирує глютеопластіка – тобто "нарощування" сідниць. Це можна пояснити модою на жіночі фігури з пишними формами, як у латиноамериканок.

В тренді сьогодні – при тонкої талії, красивому пресі і тонких ногах мати опуклі сідниці і груди.

Однак похвалитися виступами попи і грудей, якщо фігура спортивна і худорлява, вдається не завжди. Тому щоб досягти стандартів краси, українки роблять глютеопластіку. Крім збільшення сідниць, (кількість таких операцій помітно зросла за час карантину), в топі як і раніше збільшення грудей, зміна форми носа і його розміру (ринопластика).

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Чому збільшення сідниць стало особливо популярно під час пандемії? Справа в тому, що така процедура вимагає реабілітації не менш двох місяців, а то і більше. Після операції не можна сидіти, а допускається тільки стояти або лежати, також не можна навантажуватися. Тому локдаун, коли основна маса людей працювала з дому або пішла у відпустку, створив ідеальні умови для відновлення після пластичних маніпуляцій.

Жінки найчастіше збільшують груди, але зараз почали і сідниці
Жінки найчастіше збільшують груди, але зараз почали і сідниці
Фото: freepik.com

Олександр Бебіх зазначає, що в період карантину багато українців і українок взагалі вперше зважилися підправити щось у своїй зовнішності. І не тільки тому, що приховати сліди і дочекатися реабілітації після ринопластики під маскою спокійніше. А тому, що з'явився час і більш зручні умови для реабілітації.

А наскільки складний процес збільшення сідниць і як уникнути ускладнень?

Найчастіше збільшити сідниці хочуть худенькі жінки і дівчата, у яких немає зайвих жирових відкладень. Якщо у жінки є зайві кілограми, тоді зробити сідниці більш округлими можна за допомогою її власного жиру: тобто проводиться липофилинг. Коли є зайві кілограми, хірурги роблять ліпосакцію, скульптування і цей жир потім вводять в сідниці. Тоді процес реабілітації проходить легше і швидше, можна сідати вже через 5 днів після операції.

При якісної глютеопластиці все виглядає природно
При якісної глютеопластиці все виглядає природно
Фото: freepik.com

Але глютеопластіка не тільки технічно складна маніпуляція, которуюе потрібно довіряти тільки досвідченим хірургам, а й дорога. І в Україні, і за кордоном вставити імплантати в сідниці буде коштувати не менше 6 тисяч доларів. Оскільки важливий як досвід хірурга, так і використання самого новітнього обладнання. Тоді імплантати не виділяються, все виглядає природно і хірургічне втручання ніхто не помітить.

Також не менш популярна процедура з пересадки волосся, і за пишними локонами народ зараз активно літає до Туреччини.

Там можна отримати красиву шевелюру за 3-4 тисячі доларів (в США це коштує близько 30-40 тисяч), причому це вартість разом з авіаперельотом. Так що Туреччина в плані медичного туризму зараз стала другим Ізраїлем.

А які ще напрямки в пластичної хірургії увійдуть в тренди?

Крім пластики сідниць, корекції носа і пересадки волосся також популярна блефаропластика (корекція повік і мішків під або над очима). Також Олександр Бебіх прогнозує попит на ліпосакцію і скульптування (тобто формування корисних властивостей тіла): ця процедура вже "наступає на п'яти" іншим.

Нагадаємо, що раніше ми писали, які ще пластичні операції популярні серед українок.

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