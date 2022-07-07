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Судоми ніг – як лікувати вдома, 4 простих вправи (відео)

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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7 липня, 07:00
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Судоми в ногах можуть бути спричинені порушенням водно-сольового балансу, стресом або сильним фізичним навантаженням. Прибрати судоми допоможуть прості вправи для ніг
Судоми ніг можна лікувати вдома за допомогою простих вправ, якщо їх причина – стрес, фізичні навантаження чи ви п'єте мало води
Судоми ніг можна лікувати вдома за допомогою простих вправ, якщо їх причина – стрес, фізичні навантаження чи ви п'єте мало води

Судоми можуть виникати раптово і, як на зло – не вчасно. Але у нормі м'язи людини можуть скорочуватися самостійно. Як боротися з судомами ніг у домашніх умовах – розповів та показав вправи фізичний терапевт Данило Якубовський.

Данило Якубовський
Данило Якубовський / Фото: пресслужба

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Поява судом багатьох лякає, люди запитують, норма це чи ні? І так, і ні. М'язи людини можуть скорочуватися самостійно – це може відбуватися у вигляді посмикування, локального тремору чи судом. Судоми можуть з'явитися внаслідок сильного спортивного навантаження; через порушення водно-сольового балансу, а також на тлі стресу.

У такому разі високу ефективність у боротьбі із судомами дають вправи на розтягування м'язів та нормальний режим пиття. Для зручності можна взяти йога-килимок, також допоможуть спеціальні спортивні пристрої.

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Розтяг слід робити перед кожним заняттям спортом або 1-2 рази на день. Тривалість розтягування – від 3-х хвилин.

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Якщо ж вправи не допомагають і судоми не проходять – то зверніться щонайменше до свого сімейного лікаря.

Також ми раніше писали про 8 вправ для ніг, які допоможуть бути у формі (відео).

А ще читайте, як швидко зняти важкість у ногах – допоможе самомасаж стоп у домашніх умовах.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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