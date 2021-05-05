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Справитися з тривогою та головним болем допоможе вівсянка: в якому вигляді її їсти корисніше

Сьогодні, 10:10

Поліпшити фізичне та емоційне здоров'я допоможе відома всім вівсянка. Навіщо нам клітковина взагалі і яку ще користь вівсянки знайшли вчені – в матеріалі

Про користь вівсянки, як і про шкоду цієї зернової культури постійно ведуться суперечки. Однак той факт, що клітковина, якою багата вівсянка, необхідна нашому організму, доведений вченими неодноразово. Цього разу медики з'ясували, яку користь, крім підтримки здорової роботи кишківника може принести вівсянка і в якому вигляді – результати опубліковані в медичному журналі Nutrients.

Якщо ви звикли снідати пластівцями – корисніше замінити їх цільнозерновим вівсом
Якщо ви звикли снідати пластівцями – корисніше замінити їх цільнозерновим вівсом
Фото: unsplash.com

Для кишківника і не тільки: корисніше саме цільнозернова вівсянка

Максимум користі для організму представляє розчинне харчове волокно – β-глюкан, яке міститься в цельнозерновому вівсі. Якщо додати в свій раціон цельнозерновую вівсянку і вівсяні висівки, то можна допомогти кишківнику краще працювати, позбутися від закрепів, а також збільшити зростання в кишківнику корисних бактерій. А від повноцінної роботи кишківника залежить наш імунітет. Медики відзначають корисні властивості саме цільнозернового вівса, тобто необробленого, а не пластівців.

Чим ще корисна вівсянка для здоров'я?

Також цільнозернова вівсянка знижує рівень холестерину в крові – а значить, є засобом профілактики атеросклерозу та інших захворювань серця і судин. А ще вівсяний β-глюкан допомагає впоратися з головним болем, неприємними болями в суглобах, руках і ногах. В учасників дослідження, які регулярно їли вівсянку, знизилася тривожність, занепокоєння і втома. А ще цільнозернова вівсянка діє, як діє регулятор рівня глюкози в крові – уповільнює її збільшення після прийняття їжі і гальмує подальший спад.

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Однак у людей з непереносимістю глютену або вже наявними захворюваннями органів травлення овес, навіть цільнозерновий, може викликати здуття живота, газоутворення, болі і діарею. Існують також харчові добавки, що містять β-глюкан – в деяких випадках рекомендується приймати клітковину саме в такому вигляді. Що краще підійде саме вам, каша з цільнозернової вівсянки або харчова добавка – підкаже сімейний лікар або дієтолог.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, як зварити дійсно смачну вівсянку .

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