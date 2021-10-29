FAST – як ці 4 літери допоможуть розпізнати інсульт у себе та інших

Не завжди інсульт проявляється гострими симптомами, а допомогу при такому стані потрібно надавати терміново. Як запідозрити інсульт і що робити – у статті

FAST - за такою абревіатурою можна запам'ятати ознаки інсульту, і це не лише сильний головний біль / Фото: Колаж: Сьогодні

Інсульт – це гострий стан , під час якого уражаються кровоносні судини як головного мозку, так і ті, що ведуть до цього найважливішого органу. Це може призвести до інвалідності і в деяких випадках, навіть смерті. Сьогодні, 29 жовтня – у Всесвітній день боротьби з інсультом разом з МОЗ України вчимося розпізнавати цей грізний стан і вживати заходів.

Як розпізнати інсульт у людини поруч

Запам'ятати прояви інсульту можна за абревіатурою F.A.S.T:

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Face (обличчя), а точніше його асиметрія, коли одна сторона обличчя зазнає візуальних змін (наприклад, обвисає). Попросіть людину посміхнутися. Якщо вона має інсульт, вона не зможе цього зробити або посмішка буде несиметрична. Arm (рука) — слабкість, неможливість підняти та утримувати обидві руки, одна з них може падати, як пліть. Speech – Попросіть людину повторити просту пропозицію. При інсульті вимова буде нерозбірливою, плутаною. Time (час) – якщо ви помітили один із цих симптомів, терміново викликайте швидку.

Як розпізнати інсульт у себе?

Розвиток інсульту супроводжують раптові симптоми:

Оніміння або слабкість м'язів частіше з одного боку тіла,

Проблема з розумінням мови чи мовою, плутанина у словах,

Порушення зору в одному або обох очах, двоїння,

Проблеми з ходінням, запаморочення, втрата рівноваги чи координації,

Сильний головний біль без причин.

Також інсульт може виявлятися сонливістю, блюванням, нудотою. Такі ознаки можуть тривати лише кілька хвилин, потім зникати.

При інсульті важливо отримати допомогу лікарів протягом перших 3 годин, тоді шкода буде мінімальною / Фото: Pixabay

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Подібні короткочасні сигнали відомі як транзиторні ішемічні атаки. Більшість людей їх ігнорують, адже вони швидко проходять. Однак вони сигналізують про тяжкий стан, який потрібно негайно лікувати. Звертайте на них увагу!

Що робити при підозрі на інсульт

Інсульт потребує невідкладного медичного втручання. Людина з ознаками інсульту, яка отримує допомогу лікарів протягом перших 3 годин, має більше шансів повернутися до повноцінного життя та уникнути тяжких та незворотних наслідків.

Якщо ви підозрюєте, що у вас чи у когось іншого інсульт, негайно зателефонуйте за номером 103.

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