Сонячне затемнення: як підтримати емоційне та фізичне здоров'я у цей день

Підвищена тривожність, неврози, надмірна емоційність під час сонячного затемнення можуть призвести до травм, сварок та погіршення самопочуття. Як пережити затемнення Сонця – секретами поділилася експерт з Фен Шую та майстер астропрогнозів Наталія Явон.
Чим важливе сонячне затемнення?
Відбувається затемнення Сонця завжди у фазі молодого місяця і формує початок нового життєвого циклу. Тому провести цей день дуже важливо саме в гарному настрої : постарайтеся сформувати програму сприятливих змін на майбутнє
Далі по темі
Так, завтра вранці, 4 грудня сонячне затемнення почнеться о 7:29 та закінчиться об 11:36 за київським часом. Максимальної фази воно досягне о 9:34.
Перед затемненням постарайтеся бути уважними до подій, що відбуваються: у дні перед самим затемненням, а також вже після нього можуть відбуватися різкі повороти в долі. Важливі рішення приймайте відповідально .
А як впливає сонячне затемнення на здоров'я?
Оскільки перед затемненням часто відбувається погіршення емоційного фону та наростає тривожність, може збільшуватися кількість аварій, травм, сварок. Бережіть себе та будьте уважні.
У цей час не варто розпочинати важливі справи та проводити відповідальні угоди. Уникайте фізичних навантажень та суперечок, стресових ситуацій
Щоб зайве не стресувати, можна сьогодні підбити підсумки того, що вже зробили і досягли. Добре було б віддати борги та звільнитися від образ, особливо на рідних та близьких.
Що краще робити в сонячне затемнення
Перед затемненням проведіть прибирання, позбавтеся непотрібних речей, звільніть місце новому у своєму житті. Фіксуйтеся на позитиві та постарайтеся уникати конфліктів.
Пам'ятайте! Наші почуття та думки зараз формують подальше життя, емоційне та фізичне здоров'я у тому числі.
Також ми писали, чому ми нудьгуємо в молодик.