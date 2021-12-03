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Сонячне затемнення: як підтримати емоційне та фізичне здоров'я у цей день

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
3 грудня, 15:30
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Перед затемненням погіршується емоційний стан і наростає тривожність. Тому важливо максимально зосередитися на позитиві, уникати фізнавантажень та суперечок
Підтримати емоційне та фізичне здоров'я у день сонячного затемнення важливо, оскільки наростає тривожність
Підтримати емоційне та фізичне здоров'я у день сонячного затемнення важливо, оскільки наростає тривожність / Фото: Колаж: Сьогодні

Підвищена тривожність, неврози, надмірна емоційність під час сонячного затемнення можуть призвести до травм, сварок та погіршення самопочуття. Як пережити затемнення Сонця – секретами поділилася експерт з Фен Шую та майстер астропрогнозів Наталія Явон.

Наталія Явон
Наталія Явон / Фото: пресслужба

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Чим важливе сонячне затемнення?

Відбувається затемнення Сонця завжди у фазі молодого місяця і формує початок нового життєвого циклу. Тому провести цей день дуже важливо саме в гарному настрої : постарайтеся сформувати програму сприятливих змін на майбутнє

Так, завтра вранці, 4 грудня сонячне затемнення почнеться о 7:29 та закінчиться об 11:36 за київським часом. Максимальної фази воно досягне о 9:34.

Перед затемненням постарайтеся бути уважними до подій, що відбуваються: у дні перед самим затемненням, а також вже після нього можуть відбуватися різкі повороти в долі. Важливі рішення приймайте відповідально .

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А як впливає сонячне затемнення на здоров'я?

Оскільки перед затемненням часто відбувається погіршення емоційного фону та наростає тривожність, може збільшуватися кількість аварій, травм, сварок. Бережіть себе та будьте уважні.

Затемнення сприяє наростанню тривожності, тому може збільшуватися кількість аварій, травм, сварок.
Затемнення сприяє наростанню тривожності, тому може збільшуватися кількість аварій, травм, сварок. / Фото: Pexels

У цей час не варто розпочинати важливі справи та проводити відповідальні угоди. Уникайте фізичних навантажень та суперечок, стресових ситуацій

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Щоб зайве не стресувати, можна сьогодні підбити підсумки того, що вже зробили і досягли. Добре було б віддати борги та звільнитися від образ, особливо на рідних та близьких.

Що краще робити в сонячне затемнення

Перед затемненням проведіть прибирання, позбавтеся непотрібних речей, звільніть місце новому у своєму житті. Фіксуйтеся на позитиві та постарайтеся уникати конфліктів.

Перед затемненням проведіть прибирання, позбавтеся непотрібних речей
Перед затемненням проведіть прибирання, позбавтеся непотрібних речей / Фото: freepik.com

Пам'ятайте! Наші почуття та думки зараз формують подальше життя, емоційне та фізичне здоров'я у тому числі.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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