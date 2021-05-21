Збираємося на пікнік: як правильно мити овочі та зелень

Мити необхідно не тільки куплені, а й зібрані на грядці овочі. Це обов'язкова умова, щоб уникнути кишкових інфекцій

Як правильно мити овочі і зелень Фото: Pexels

Ви вже відкрили сезон пікніків? Хоч так, хоч ні – наш наступний матеріал буде корисний всім, хто збирається вибратися на природу з їжею. З настанням літнього сезону питання про те, як правильно мити овочі і зелень, знову стає актуальним. Не секрет, що овочі вимагають дуже ретельного миття, але чи можна використовувати хімічні засоби для їх обробки перед вживанням – розбиралася ведуча Юлія Галушка в ефірі програми "Сьогодні. Ранок. Вихідний".

Ведуча Юлія Галушка Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як правильно помити огірки, помідори і капусту

Мити овочі і зелень необхідно безпосередньо перед їх вживанням. Якщо помити овочі та покласти в холодильник, то вони дуже швидко зіпсуються. Але мити необхідно не тільки куплені, а й зібрані на грядці овочі. Це обов'язкова умова, щоб уникнути кишкових інфекцій.

Найбільше шкідливих речовин на нижній і верхній частині плоду, тому їх важливо видаляти.

Помідори і огірки спочатку потрібно відмити від землі під проточною водою, а потім за допомогою щітки необхідно мити їх 2-3 хвилини. Потім обполоснути кип'яченою водою.

Перед тим, як помити капусту, потрібно зняти верхні листки, адже в них збираються нітрати.

Перед миттям цибулі необхідно відрізати корінець, потім почистити від шкірки і промити під проточною водою.

Як відмити зелень від бруду

Найскладніше вимити від землі і піску зелень. Тому салат, кріп, петрушку і шпинат рекомендується мити не під проточною водою, а в холодній воді, налитої в миску. В процесі воду необхідно буде кілька разів змінювати, щоб вся грязь осіла. А щоб прибрати різних шкідників, потрібно додати дрібку солі.

Як не можна мити овочі і зелень

Не рекомендується мити овочі гелем для посуду, адже такі засоби створюють плівку на поверхні продуктів, яку практично не змиває вода.

Не потрібно мити овочі і зелень під гарячою водою – нею обливають тільки цитрусові.

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