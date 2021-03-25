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Як перестати себе звинувачувати і побороти прокрастинацію

Сьогодні, 16:33

Близько 25% людей постійно відкладають справи і звинувачують себе за слабкість

Прокрастинація або постійне відкладання справ – це не слабкість, а симптом, що ваш емоційние або фізичне здоров'я не в порядку. Як впоратися з прокрастинацією, чому виникає такий стан, як перестати себе звинувачувати і впоратися з проблемою – розповіла практикуючий психолог, консультант, психотерапевт, тренер Марина Діденко .

Марина Діденко
Марина Діденко
Фото: пресслужба

Як проявляється прокрастинація

Прокрастинація, в перекладі з англійської (procrastination) – відкладання справ. Наприклад, ви сповнені рішучості щось робити, сідаєте за комп'ютер або вирішуєте з понеділка почати займатися спортом. І раптом вам нестерпно хочеться чаю, і ви кидаєте роботу і заварюєте собі чай.

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Тобто відкладаєте пріоритетні справи якомога довше "на потім". В результаті їх доводиться робити в сильному стресі, тому що підтискають терміни. Або ви ніяк не почнете робити щось важливе, і потім себе за це звинувачуєте.

Чому люди починають відкладати справи?

Таких людей чимало: від 15 до 25% людей перебувають в стані прокрастинаці; вчені досліджували цю проблему ще в 2007 році. З тих пір ситуація не сильно змінилася, тому що швидкісний темп життя, стреси, погана екологія, проблеми в родині і не тільки – всі ці фактори можуть призвести до прокрастинації.

Чи правда, що прокрастинація призводить до депресії?

Існує думка, що постійне відкладання справ призводить до розвитку депресії і тривожних станів. Насправді навпаки, прокрастинація – це симптом, що з вашим здоров'ям не все гаразд. Особливо якщо раніше ви більш-менш справлялися зі справами, а зараз відкладаєте "на потім" все більше і більше справ.

Ваш емоційний і фізичний стан вимагає оцінки та пошуку причини: наприклад, небажання виконувати роботу може бути пов'язано з тим, що робота просто не подобається

А може бути симптомом психологічних проблем, розібратися в яких допоможе фахівець.

Як побороти прокрастинацію

Головне в цій ситуації зрозуміти і прийняти той факт, що звинувачувати себе – неконструктивна стратегія, яка забирає у нас час і сили. Повністю побороти прокрастинацію неможливо, але знизити її вплив цілком реально. Вам допоможе:

  1. Планування справ, важливо навчитися розставляти пріоритети, розбивати великі задачі на більш дрібні і робити поетапно,
  2. Розвиток в собі усвідомленості, працьовитості, самовиховання – і нагородження себе за успіх – від придбання приємної дрібниці до самосхвалення,
  3. Вчіться отримувати задоволення від роботи. Наприклад, ви любите щось робити (пити каву з колегами): позначте це важливою справою, заплануйте каву з колегами, а до цього часу постарайтеся виконати важливу частину роботи. Кава і приємна бесіда стануть винагородою.
  4. Розподіляйте зусилля, шукайте відповіді на питання, чого ви хочете досягти та як до цього прийти.

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Якщо ніяк не виходить справитися з прокрастинацією

Не соромтеся просити про допомогу психолога або психотерапевта, це не соромно. Деякі стани вимагають медикаментозної корекції, а не тільки психотерапії або самомотивації.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як впоратися з депресією без таблеток.

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