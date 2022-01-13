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Слабкість, втома, апатія – коли зима та холод у них не винні

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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13 січня, 13:00
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Якщо ви після 7-9-ти годинного сну відчуваєте апатію і розбитість, то справа може бути не у втомі, що накопичилася. Швидше за все організму не вистачає мікроелементів
Слабість, втома, апатія можу бути не пов'язані із зимою та холодом
Слабість, втома, апатія можу бути не пов'язані із зимою та холодом / Фото: unsplash.com

Скарги на слабкість та швидку стомлюваність , виникають (вірніше ми починаємо помічати ці факти) коли звична раніше активність потребує великих зусиль. Як зрозуміти, чому виникає апатія та занепад сил і що можна зробити самому – розповіла гастроентеролог Євгенія Бєлінська.

Євгенія Белінська
Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

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Чому не проходять слабкість та втома

Якщо ви відчуваєте слабкість і втому після важкого робочого дня, а наступного ранку після повноцінного сну знову бадьорі і сповнені сил, то це абсолютно нормально. Але коли людина поспала 7, 8 або 9 годин, але все одно відчуває апатію та розбитість, то треба йти до лікаря на пошуки причин.

При дефіциті вітамінів або мікроелементів або проблемах із серцем скільки б ви не спали, втома не минає
При дефіциті вітамінів або мікроелементів або проблемах із серцем скільки б ви не спали, втома не минає / Фото: unsplash.com

Слабкістю можуть "заявляти" про себе:

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  • гіповітамінози різної етіології, такі як дефіцит заліза, вітамінів D, В12, фолієвої кислоти або магнію – вони зустрічаються найчастіше
  • захворювання печінки
  • ендокринна патологія (захворювання щитовидної залози, надниркових залоз, цукровий діабет та інші)
  • хвороби серцево-судинної системи
  • синдром хронічної втоми (не рідко розвивається і натомість постковидного синдрому, стресів)
  • неврологічні захворювання
  • онкологія
  • зневоднення
  • глютенова ентеропатія (целіакія) – це патологічне порушення роботи кишечника, при якому спостерігається непереносимість глютену
  • прийом деяких медикаментів (таких як антидепресанти, антигістамінні препарати і т.д.).

У таких випадках, скільки б ви не спали, як би не намагалися підбадьорити себе кавою або вечірньою прогулянкою на морозі, результат буде недовгим.

Як перемогти постійну втому самостійно?

Важливо, як уже сказано, знати справжню причину цієї втоми та апатії, тоді вдасться ефективно з нею боротися. Якщо у вас нестача заліза або інших елементів, то з'ясувати це можна лише з допомогою аналізів.

Тому важливо здати загальний аналіз крові (розгорнутий), а також аналіз крові на феритин, білок заліза та 25(ОН) D (вітамін D) та відправитися на прийом до лікаря.

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Якщо ви постійно порушуєте режим харчування, і до того ж пізно лягаєте, то втома та апатія нікуди не підуть
Якщо ви постійно порушуєте режим харчування, і до того ж пізно лягаєте, то втома та апатія нікуди не підуть / Фото: freepik.com

Отримавши обстеження, постарайтеся збалансувати свій раціон, а також нормалізувати режим дня. Якщо ви постійно порушуєте режим харчування, і до того ж пізно лягаєте, а встаєте – рано, то навіть без дефіциту мікроелементів та вітамінів почуватиметеся втомленим та депресивним.

Також ми писали, "Чому нам тривожно взимку і що робити".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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