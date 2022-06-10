Секс після 50-ти: як покращити інтим – поради експерта

Секс, коли вам 50, а то й 60 із "хвостиком" – все також актуальний, тільки є низка нюансів, щоб покращити своє інтимне життя. Яких – у матеріалі

Секс у дорослому віці є і буде, а покращити інтим після 50+ допоможе чуйність партнера, лубриканти та поради сексолога

Секс у дорослому віці не менш актуальний, ніж у молодому, тільки він дещо видозмінюється. Як отримувати від інтиму не менше задоволення, ніж у молодості і на що звернути увагу – розповіла у своєму інстаграмі сексолог Тетяна Славіна.

Для багатьох молодих людей секс у віці 50+ звучить як "Чи є життя на Марсі", але секс після 50, 60 і навіть 70 – є. З віком змінюються наші звички, у тому числі й у сексі, ставлення до інтиму тощо. Що ж найчастіше відбувається? Знижується "напруження пристрастей", тобто мова зараз не про зради, а про те, що стійких партнерських відносин стає все-таки більше.

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Сексуальна чутливість віком у багатьох знижується. Тому тут на допомогу прийдуть лубриканти

З досвідом з'являється більше розуміння, чого кожен хоче, секс із розряду кількості переходить у якість. Прелюдія може займати більше часу, це абсолютно нормально. Тому що чутливість віком у багатьох знижується. Тому тут на допомогу прийдуть лубриканти, особливо жінкам у період менопаузи, коли з'являється сухість піхви.

Також беріть до уваги, що з роками з'являється більше зайвої ваги і менше гнучкості, тому робіть вибір на користь тих поз, які не завдають дискомфорту під час сексу.

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Гормональні перебудови впливають не тільки на жінок, а у чоловіків може виникати проблема з ерекцією. А зниження лібідо, сексуального потягу може відбуватися в обох статей, як і проблеми з досягненням оргазму.

У таких випадках допомагають чуйність та ніжність по відношенню до партнера, правильні підручні та медикаментозні засоби. Також не бійтеся звертатися за порадами до фахівців. Якщо раніше ви не користувалися секс-іграшками, то зараз – саме час. Соромтесь купити офлайн – замовте через інтернет-магазин.

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