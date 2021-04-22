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Секрети здорового сну, які ви могли ігнорувати

Сьогодні, 18:00

Можна намагатися засипати раніше, але все одно вранці бути як вичавлений лимон. А виявляється, потрібно перестати їсти в ліжку і не дивитися мелодрами на ніч

Безсоння або поверхневий сон можуть бути не тільки наслідком стресу, перенесеної хвороби або гормональних змін. Часто безсоння виникає через елементарно прості звички, які ламають нам графік сну. Щоб сон став більш повноцінним, а недосипання не приводило до різних хвороб, Центр громадського здоров'я радить звернути увагу на кілька простих, але важливих факторів.

Чому сон повинен бути регулярним і однаковим за тривалістю

Якщо повноцінно не висипатися, то перевтома, дратівливість або депресія не змусять себе довго чекати. Також важливо, щоб сон був не тільки міцним, але і регулярним: тобто ви спали щодня приблизно однаковий час. А не так, що сьогодні 10 годин, завтра – 5, післязавтра – 7 і так далі.

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Тому головне правило повноцінного сну – його регулярність і більш-менш однакова тривалість. Дорослим щодня потрібно спати не менше 7 годин, підліткам – від 8 до 10 годин, а молодшим школярам – від 9 до 12 годин.

До яких проблем зі здоров'ям може привести недосипання

"Поламаний" графік сну заважає нам усвідомлено приймати рішення, знижує увагу і реакцію. Уявіть, наскільки небезпечно це може бути за кермом автомобіля або в ході виконання важливого завдання. Також якщо ви будете спати мало і нерегулярно, то підвищите ризик розвитку хронічних захворювань. Поганий сон сприяє діабету другого типу, розвитку гіпертонії та інших проблем з серцем і судинами, набору ваги і ожиріння, порушень в імунній системі.

Як відрегулювати свій власний режим сну

Щоб дотримуватися режиму сну, його потрібно спочатку "зловити". Важливо не просто лягати спати в один і той же час, а зрозуміти власні біоритми і вибрати найкращий час для засипання. Наприклад, якщо ви – "сова" і звикли вставати о 8 ранку, а то і пізніше, то в 21 або 22 години вечора навряд чи заснете.

Щоб дотримуватися режиму сну, його потрібно спочатку
Щоб дотримуватися режиму сну, його потрібно спочатку "зловити
Фото: unsplash.com

Все залежить від вашого індивідуального біоритму: головне, витримувати не менше 7 годин сну і не лягати спати за північ.

Не дивіться на ніч емоційні фільми і відкладіть гаджети

Приблизно 30 хвилин до того, як лягти спати, вимкніть телевізор, інші гаджети, не заходьте в соцмережі, не читайте стрічку новин. Увечері важливо уникати емоційних навантажень, тому гостросюжетні фільми, тривожні новини або з'ясування відносин залиште для іншого часу.

Чому варто створювати звички, пов'язані зі сном?

Якщо у вас увійде в звичку провітрювати перед сном кімнату, не включати яскраве світло, то з часом всі ці "ритуали" допоможуть переключитися і швидше заснути. Ну а свіже повітря і приглушене світло створять розслаблюючу атмосферу.

Корисно виробити звичку не пити кави пізніше 18-00, не переїдати на ніч і не пити багато рідини. Кава, повний шлунок і сечовий міхур – не найкращі чинники для міцного та повноцінного відпочинку.

У ліжку – тільки спите: чому не варто їсти у постілі

Ліжко повинне асоціюватися з відпочинком і сном і використовуватися тільки для розслаблення. Ви ж не спите на робочому столі або не дивитеся кіно біля кухонної плити? Тому для роботи, навчання, прийому їжі або перегляду фільмів використовуйте інші місця, а не ліжко.

Також раніше ми писали про те, що боротися з безсонням допоможе фітотерапія .

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