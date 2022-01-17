Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну

Стиль Злати Огневич

Чек-лист на січень

Кращі актори року

Книги місяця

Тренди 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Секрет сяючої шкіри – як зберегти здоровий колір обличчя взимку

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 січня, 15:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Процедури та поживні маски не допоможуть шкірі обличчя залишатися свіжою, якщо ви не висипаєтеся, харчуєтеся погано та мало рухаєтеся. Також не забувайте про масаж
Зберегти здоровий колір обличчя взимку та сяючу шкіру допоможе масаж, сон, раціональне харчування та активність
Зберегти здоровий колір обличчя взимку та сяючу шкіру допоможе масаж, сон, раціональне харчування та активність / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб весь холодний сезон колір обличчя залишився здоровим, важливо не лише правильно доглядати за шкірою . Які звички слід переглянути, щоб шкіра сяяла здоров'ям та свіжістю – розповіла фізіотерапевт, масажист Тетяна Ронжина.

Тетяна Ронжина
Тетяна Ронжина / Фото: пресслужба

Реклама

Чому вітаміни та продукти важливі для шкіри обличчя?

Недосип, низька активність і звичайно ж продукти, з яких складається ваш раціон, відбиваються і на шкірі обличчя. Взимку ми часто відчуваємо занепад сил через дефіцит вітаміну D, який наша шкіра виробляє під дією сонця. Дефіцит цього "сонячного" вітаміну, а також інших корисних мікроелементів, що надходять з їжею, призводить не лише до втоми та слабкості.

Шкіра при дефіциті вітамінів стає сухішою, а взимку ще холод, мороз, вітер і опалювальні прилади висушують нашу шкіру. Тому взимку не ігноруйте жирну рибу та інші продукти з корисними жирами та амінокислотами.

Реклама

Також не забувайте про овочі та фрукти, щоб в організм надходила клітковина. Антиоксиданти, які містяться в плодах, також допоможуть волоссю, шкірі та нігтям залишатися здоровим міцним і красивим. Додайте до раціону рослинні жири, такі як волоські горіхи, насіння чиа, кунжуту, льону.

Чому фізична активність та сон корисні і для обличчя?

Активність допомагає підтримувати здорову фізичну форму загалом, зміцнює тонус м'язів, насичує кров киснем та покращує кровообіг. Звичайно, на шкірі обличчя це теж відображається.

Доглядати шкіру обличчя потрібно відповідно до свого типу шкіри, а підтримати її в тонусі допоможе масаж обличчя
Доглядати шкіру обличчя потрібно відповідно до свого типу шкіри, а підтримати її в тонусі допоможе масаж обличчя / Фото: unsplash.com

Реклама

Плюс, щоб під очима не було "темних кіл", важливо отримувати сім-вісім годин сну. Вони життєво необхідні для здоров'я та підтримки енергії цілий рік. Не забувайте також доглядати шкіру обличчя відповідно до свого типу, а підтримати її в тонусі допоможе масаж обличчя.

Навіщо робити масаж обличчя і чи можна самостійно?

Якщо не робити масаж, то кров і лімфа може застоюватися на обличчі, зокрема, посилюючи ефект набряклості. Масажуючи обличчя, ми тим самим не лише покращуємо свій зовнішній вигляд, а також позитивно впливаємо на стан всього організму, релаксуємо та піднімаємо собі настрій.

Правильно виконаний масаж звузить пори, зробить зморшки менш помітними і уповільнить появу нових. Проконсультуйтеся у спеціаліста на рахунок масажної техніки, і пам'ятайте, що масаж обличчя робиться чистими руками та на очищену шкіру обличчя.

Масаж обличчя робиться чистими руками і на очищену шкіру обличчя, по масажним лініям
Масаж обличчя робиться чистими руками і на очищену шкіру обличчя, по масажним лініям / Фото: magazine.com

Нанесіть масло, (поплескучими рухами), що підходить вашому типу шкіри, або крем, і починайте робити масаж подушечками пальців. Розтираючі рухи можна робити тильною стороною долоні, але всі рухи (пальцями в тому числі) потрібно виконувати повільно та плавно.

Всі рухи (пальцями або масажним ролером) потрібно виконувати повільно та плавно
Всі рухи (пальцями або масажним ролером) потрібно виконувати повільно та плавно / Фото: Колаж: Сьогодні

Найкраще для домашнього масажу використовувати класичні техніки. Рухатися треба строго за масажними лініями, це допоможе не пошкодити шкіру і не розтягувати її:

  1. Починайте з щік: легко проходьте круговими рухами від крил носа до скронь. Потім від перенісся по "спинці" носа до його кінчика і від "спинки" в обидві сторони до вух. Масаж підборіддя виконується від середини нижньої щелепи до мочок вух.
  2. Потім очі: ще легшими рухами наносите засіб, по верхніх повіках слід рухатися від внутрішнього кута до зовнішнього. Під нижніми століттями рухаємося ще акуратніше, від зовнішнього куточка ока до внутрішнього, оскільки шкіра тут дуже тонка.
  3. Лоб масажується рухами, що розтирають, зверху-вниз і від середини до скронь.
  4. Губи теж масажуємо легкими рухами від середини верхньої губи до крил носа і верхньої частини вуха.
  5. Крім масажу обличчя, помасажуйте мочки вух та волосисту частину голови, щоб закріпити результат.
  6. Також читайте: "Чи треба захищати шкіру взимку від сонця".

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Рейтинг Apple
Найкращі подкасти світу
1
Дитяча книга з Метью Віннером Дитяча книга з Метью Віннером
2
Добре всередині з лікарем Беккі Добре всередині з лікарем Беккі
3
Бодібілдери з Меттом Роджерсом Бодібілдери з Меттом Роджерсом
4
Політика брючного костюма з Сарою Стюарт Політика брючного костюма з Сарою Стюарт
5
Терапія для підлітків з Гаелем Айтором Терапія для підлітків з Гаелем Айтором
Що ще послухати
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
#людина_цього_дня
17 січня. Мухаммед Алі. Рівно 80 років тому народився Касіус Клей – американський боксер, один із найвидатніших світових спортсменів, відомий як Мухаммед Алі…
На зустріч із героєм!
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як зробити ідеальне селфі
Дізнатись!
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
17 — 23 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти