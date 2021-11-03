Сауна вдома: як зняти стрес та оздоровитися за допомогою мінібані

Зменшити тривожність, зняти напругу, відновитися після грипу чи ковіда допоможе парова мінісауна – ця процедура дуже актуальна саме восени

Зняти стрес та оздоровитися можна за допомогою міні-бані в домашніх умовах / Фото: Колаж: Сьогодні

Вдихаючи аромат ялівцю та хвої, одночасно прогріваючи весь організм можна стимулювати імунну систему, покращити кровообіг і просто розслабитися. Чим корисна сауна, яку можна влаштовувати не виходячи з дому та як паритися з користю для здоров'я – розповіла тибетська лікарка, фізіотерапевтка, консультантка зі здорового харчування Олена Бєляєва.

Олена Бєляєва / Фото: пресслужба

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Сауна для дому – як вона працює?

Сауна для дому стала популярною нещодавно. Це конструкція, в яку людина заходить, сідає на стілець роздягнувшись, їй залишається лише розслабитися. "На вулиці" залишається тільки голова, а все тіло залишається закритим за допомогою спеціальної конструкції.

За допомогою шланга до мінілазні подається пара, яка "збагачується" сумішшю з цілющих трав . Тобто в ємність, у якій кипить вода і звідки потім пара йде до мінісауни, додаються спеціальні мішечки з лікувальними травами.

Я використовую склад з п'яти нектарів, у традиційній медицині Тибету – ТТМ, який називається складом з п'яти амрит, – каже Олена Бєляєва, – це ялівець сибірський, богульник болотний, мирикарія даурська, хвоя, полин холодний. Ці трави не лише наповнюють ваш будинок чудовим ароматом, вони корисні для профілактики та лікування багатьох захворювань та станів. І, звичайно ж, сама дія кілька має основну лікувальну дію, оскільки пари з цих трав потрапляють у відкриті пори тіла.

Терапевтична дія парової бані – це поступове прогрівання організму. У процесі нагрівання людина починає посилено потіти, шкіра рожевіє, розширюються капіляри, відкриваються пори. Так організм позбавляється застарілих продуктів обміну (токсинів), відновлюється робота внутрішніх органів, прискорюється метаболізм і відбувається так званий "сплеск" для імунної системи.

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За яких станів корисно паритися у такій сауні?

Як і до звичайної сауни або лазні, показання до домашньої парильні – це насамперед застарілі (хронічні) запальні процеси, інтоксикації, тривалі стреси та синдром хронічної втоми. Добре допомагає мінісауна під час порушень травлення, застої жовчі, знетравленні шлунка, гастритів зі зниженою кислотністю, хронічних захворювань нирок.

Міні-сауна рекомендована при тривалих стресах та синдромі хронічної втоми / Фото: freepik.com

Поліпшується після парилки стан при артритах, інших проблемах із суглобами, остеопорозі. Процедура також рекомендується для відновлення чоловічого та жіночого здоров'я: у жінок – при порушеннях менструального циклу, безплідності, у чоловіків – при проблемах з потенцією та безпліддя зокрема.

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Пара плюс коктейль з лікувальних трав добре заспокоюють шкіру при хронічних дерматитах, висипу вугрів, псоріазі та інших шкірних захворюваннях. І, звичайно ж, парилка – це чудовий спосіб розслабитися, відпочити, зняти нервове збудження. Після такої процедури минають страхи, знижується рівень тривожності, розслаблюються м'язи і людина засинає набагато легше. Також мінісауна добре допомагає відновитися після застуди, ГРВІ та коронавірусу.

Після такої процедури важливо охолонути, я для цього використовую спеціальну термоковдру, коли розслаблена людина добре укутується і лежить протягом півгодини, остигаючи, – каже Олена Бєляєва. – А ще чудовим доповненням до процедури стає олійний розслаблюючий масаж. Також важливо в процесі прогрівання багато пити – чисту воду чи настій із цілющих трав.

А як довго треба паритись?

В середньому, процедура триває 20-25 хвилин, але для першого разу можна попаритися 15 хвилин, важливо стежити за своїми відчуттями. Одному проходити таку процедуру складно, потрібна людина, яка допоможе відрегулювати подачу пари, принесе напій, поки ви паритеся, допоможе завернутися у термоковдру після процедури.

Тому якщо ви ніколи не парилися у мінісауні, то щонайменше раз варто пройти процедуру під керівництвом фахівця. А потім уже влаштовувати собі парилку вдома самостійно.

А кому протипоказана мінісауна?

Як і звичайну сауну, міні-лазню не слід приймати за умови:

ГРВІ або іншого застудного захворювання у його гострому стані, з температурою тіла вище 37 градусів;

при гострих запальних процесах на шкірі, відкритих ранках, множинних саднах;

під час вагітності;

у період менструації;

при розладах психіки чи порушення мозкової діяльності;

при онкологічних процесах;

дітям віком до 4-х років.

Також не можна паритися людям із тяжкими порушеннями роботи серцево-судинної, видільної систем, особливо після інфаркту, інсульту, оперативних втручань.

Чи потрібно спеціально готуватись перед мінісауною?

Жодної спеціальної підготовки не потрібно, важливо, щоб у вас було достатньо часу, щоб після процедури не поспішаючи охолонути. І краще не виходити на вулицю після мінісауни, навіть якщо ви тепло одяглися – якщо парилися не вдома, то викличте таксі, самі не сідайте за кермо.

Заваріть чай із трав або пийте просто чисту воду, після парової лазні потрібно пити багато рідини / Фото: freepik.com

Тому що після такого розслаблення знижується концентрація та хилить у сон. Не забувайте багато пити після лазні, але не алкоголь. Щоб закріпити ефект, достатньо паритись раз на тиждень – а взагалі все дуже індивідуально.

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