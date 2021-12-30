Найшкідливіші та корисні продукти – на чому худнути, а від чого краще відмовитись

Овочі, каші, цільнозерновий хліб у новорічному марафоні застіль поступаються місцем ковбасам, солодким напоям та солодощам. В підсумку – зайві кілограми , проблеми з травленням і не лише це.
Про які продукти не варто забувати, а яку їжу варто обмежити навіть у свята – розповів лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини та лікар-алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ .
Далі по темі
Які найкорисніші продукти – овочі?
Важливий момент, який багато хто не знає – набрати зайву вагу можна і на низькокалорійній їжі, якщо її надмірно багато. Також важливо поєднання продуктів і спосіб їх обробки: ті ж овочі можуть призвести до зайвих кілограмів.
Наприклад, буряк, морква та інші коренеплоди при термічній обробці стають більш солодкими, підвищується їхня цукристість. Тому можна набрати вагу, якщо часто налягати на ту ж варену або запечену моркву.
Найкраще овочі для схуднення – це броколі та кольорова капуста. Брокколі – це низькокалорійний продукт для очищення організму, потужний антиоксидант. І термічно оброблена броколі чи кольорова капуста не сприяють набору зайвої ваги.
На добу рекомендується з'їдати 300-400 г овочів , це ще дозволяє знизити шкоду від вуглеводистої їжі (хліба чи солодощів).
А що на рахунок круп, зерен та горіхів?
З горіхів для здорового харчування та схуднення найкраще підходять волоський горіх, насіння гарбуза, мигдаль. А любителям арахісу варто пригальмувати: по-перше, арахіс – це горіх, а насіння трав'янистої рослини сімейства бобових. По-друге, арахісовий білок погано засвоюється, а арахісова паста – шкідлива.
Щодо обсмажування горіхів і насіння, робити це теж небажано, оскільки жири у складі горіхів перетворюються на трансжири, тому смажити їх небажано , те саме – щодо насіння.
З круп рекомендується просо, ячна крупа, любителям рису краще віддати перевагу нешліфованому довгому бурому рису. А ось круглий шліфований білий рис сприяє набору зайвої ваги, оскільки у нього високий глікемічний індекс .
Яких продуктів варто уникати?
Номер один у списку шкідливих продуктів – це чіпси; на другому місці за шкідливістю – солодкі газовані напої. Третє місце у рейтингу шкідливих для здоров'я продуктів посідає ковбаса, сосиски, м'ясні карбонати та інші продукти переробки.
Щодо червоного м'яса, як такого – якщо їсти його у невеликих порціях, то шкоди здоров'ю це не завдасть. Те саме стосується картоплі: важливо, як її приготувати. Запечений картопель або пюре – цілком гарний, а ось частого вживання смаженої картоплі або фрі варто уникати.
Також ми писали, "Ка схуднути і знизити холестерин без ліків".