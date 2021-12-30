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Найшкідливіші та корисні продукти – на чому худнути, а від чого краще відмовитись

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
30 грудня, 15:00
В закладинки
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Набрати вагу можна і від низькокалорійної їжі, якщо їсти її надмірно. А ось чіпсам, ковбасі та солодкій газировці взагалі не місце у здоровому раціоні.
Найшкідливіші - чіпси, картопля-фрі та ковбаса, а корисні продукти, на чому добре худнути - броколі та цвітна капуста
Найшкідливіші - чіпси, картопля-фрі та ковбаса, а корисні продукти, на чому добре худнути - броколі та цвітна капуста / Фото: Колаж: Сьогодні

Овочі, каші, цільнозерновий хліб у новорічному марафоні застіль поступаються місцем ковбасам, солодким напоям та солодощам. В підсумку – зайві кілограми , проблеми з травленням і не лише це.

Про які продукти не варто забувати, а яку їжу варто обмежити навіть у свята – розповів лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини та лікар-алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ .

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Олександр Кущ
Олександр Кущ / Фото: пресслужба

Які найкорисніші продукти – овочі?

Важливий момент, який багато хто не знає – набрати зайву вагу можна і на низькокалорійній їжі, якщо її надмірно багато. Також важливо поєднання продуктів і спосіб їх обробки: ті ж овочі можуть призвести до зайвих кілограмів.

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Наприклад, буряк, морква та інші коренеплоди при термічній обробці стають більш солодкими, підвищується їхня цукристість. Тому можна набрати вагу, якщо часто налягати на ту ж варену або запечену моркву.

Найкращі овочі для схуднення – це брокколі та цвітна капуста
Найкращі овочі для схуднення – це брокколі та цвітна капуста / Фото: Depositphotos

Найкраще овочі для схуднення – це броколі та кольорова капуста. Брокколі – це низькокалорійний продукт для очищення організму, потужний антиоксидант. І термічно оброблена броколі чи кольорова капуста не сприяють набору зайвої ваги.

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На добу рекомендується з'їдати 300-400 г овочів , це ще дозволяє знизити шкоду від вуглеводистої їжі (хліба чи солодощів).

А що на рахунок круп, зерен та горіхів?

З горіхів для здорового харчування та схуднення найкраще підходять волоський горіх, насіння гарбуза, мигдаль. А любителям арахісу варто пригальмувати: по-перше, арахіс – це горіх, а насіння трав'янистої рослини сімейства бобових. По-друге, арахісовий білок погано засвоюється, а арахісова паста – шкідлива.

Волоські горіхи збережуть серце, мозок і допоможуть продовжити життя
Волоські горіхи збережуть серце, мозок і допоможуть продовжити життя / Фото: unsplash.com

Щодо обсмажування горіхів і насіння, робити це теж небажано, оскільки жири у складі горіхів перетворюються на трансжири, тому смажити їх небажано , те саме – щодо насіння.

З круп рекомендується просо, ячна крупа, любителям рису краще віддати перевагу нешліфованому довгому бурому рису. А ось круглий шліфований білий рис сприяє набору зайвої ваги, оскільки у нього високий глікемічний індекс .

Яких продуктів варто уникати?

Номер один у списку шкідливих продуктів – це чіпси; на другому місці за шкідливістю – солодкі газовані напої. Третє місце у рейтингу шкідливих для здоров'я продуктів посідає ковбаса, сосиски, м'ясні карбонати та інші продукти переробки.

Ковбасу на Новий рік 2022 краще не ставити
Ковбасу на Новий рік 2022 краще не ставити / Фото: unsplash.com

Щодо червоного м'яса, як такого – якщо їсти його у невеликих порціях, то шкоди здоров'ю це не завдасть. Те саме стосується картоплі: важливо, як її приготувати. Запечений картопель або пюре – цілком гарний, а ось частого вживання смаженої картоплі або фрі варто уникати.

Також ми писали, "Ка схуднути і знизити холестерин без ліків".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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