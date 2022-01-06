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Різдвяна кутя 2022 – з чого готувати, щоб з користю для здоров'я?

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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6 січня, 12:40
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Класичну кутю із пшениці можна замінити на рисову при алергії на глютен. А гречка, незважаючи на її користь, не підійде при проблемах із травленням
Різдвяну кутю з користю для здоров'я можна готувати з пшениці, рису чи гречки
Різдвяну кутю з користю для здоров'я можна готувати з пшениці, рису чи гречки / Фото: unsplash.com

Кутя – традиційна слов'янська каша, яку готують напередодні Різдва , на Водохреще і навіть як поминальну страву. З якої крупи приготувати найкориснішу кутю – розбираємося з експертами.

Кутя з пшениці чи булгура – що краще?

Кутею, сочивом (також цю кашу називають ще коливом) вважають кашу, приготовлену із цільних зерен пшениці, також у кутю кладуть ячмінні зерна. Рідше кутю готують із обробленого пшона та рису. Горіхи, мак, сухофрукти, мед або цукор теж традиційно додають у кутю.

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Як зазначає дієтолог, лікар спортивної медицини та алерголог, засновник "Дієт-центру здорового харчування доктора Куща" Олександр Кущ , пшенична крупа – найуніверсальніша . А улюблений багатьма булгур і кус-кус – це похідні пшеничної крупи, тобто їх роблять саме з неї. Тому кутя з пшениці або булгура – це більше справа смаку.

У плані користі – краще готувати каші, у тому числі і кутю з цільнозернової крупи, а не обробленої (шліфованої, пластівців і т.д.). Тому що при обробці зерен гинуть клітковина та всі корисні мікроелементи.

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Якщо є алергія на пшеничний білок глеадин, який не підходить для людей, що не засвоюють глютен (люди з целіакією, але таких лише 3-4%), то можна приготувати рисову кутю. Оскільки рис найменше алергенний, але білий оброблений рис має високий глікемічний індекс! Тому краще купувати бурий (коричневий), нешліфований рис.

Краще готувати каші, у тому числі і кутю з цільнозернової крупи, а не обробленої
Краще готувати каші, у тому числі і кутю з цільнозернової крупи, а не обробленої / Фото: unsplash.com

Взагалі, якщо ви стежите за кількістю споживаних калорій або прагнете схуднути, то звертайте увагу на глікемічний індекс продуктів. Це здатність вуглеводів (а каші – це вуглеводи) піднімати рівень цукру у крові.

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А кутя з гречки підійде, адже ця крупа корисна?

Гречка, безперечно, одна з лідерів за змістом корисних вітамінів, мікроелементів, особливо заліза. Але незважаючи на те, що гречану кашу вважають дієтичним продуктом, вона калорійна – і за своєю калорійністю перевершує навіть картоплю!

Готуючи кутю з гречки не беріть крупи сорту ядриця, більше для куті підходять пшоно і рис.
Готуючи кутю з гречки не беріть крупи сорту ядриця, більше для куті підходять пшоно і рис. / Фото: Pixabay

Цей сорт гречки не рекомендується при запальних процесах у шлунково-кишковому тракті (ЖКТ), оскільки дуже жорсткі частки крупи можуть травмувати слизову оболонку кишківника.

Як краще готувати кутю та інші каші?

Якщо ви не дуже любите каші, то, можливо, різдвяна кутя мотивує вас почати їх їсти. Тому що каші дуже корисні для тих, хто бажає схуднути та підтримувати нормальну вагу. Як зазначає дієтолог Олеся Добрянська , крупи багаті складними (повільними) вуглеводами, а вивільнення глюкози з круп відбувається повільно. Тому при споживанні каш та інших складних вуглеводів уповільнюється процес відкладення жиру.

Якщо стежите за фігурою, то краще готувати каші на воді, без солі, можна зі спеціями
Якщо стежите за фігурою, то краще готувати каші на воді, без солі, можна зі спеціями / Фото: freepik.com

У крупах багато магнію, вітамінів групи В, тому каші хороші і як антистрес-харчування . А ще в кашах міститься потрібна нам клітковина, без якої кишківник не зможе нормально працювати. Каші краще не варити, а "томити", так у них збережеться більше корисних речовин. Найкорисніший спосіб приготування тієї ж гречки – залити її кефіром або йогуртом і залишити на ніч.

Дієтичний варіант – каша на воді, додавання меду чи олії сприяє набору зайвої ваги. Тому якщо стежите за фігурою, краще готувати каші на воді, без солі, можна зі спеціями.

Щоб витрачати на приготування як різдвяної куті, так і будь-яких каш менше часу, можна зварити крупу в мультиварці, а можна у каструлі. Або взагалі запарити у термосі. Горіхи, фрукти, сухофрукти, які зазвичай додають у кутю – корисний лайфхак: їх можна додавати і в інші каші.

Також читайте: "Що готують на православне Різдво у сусідніх країнах".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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