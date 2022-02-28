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Пологи в бомбосховищі – поради акушера-гінеколога Людмили Шупенюк

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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28 лютого, 16:41
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Як би не було страшно говорити про такі речі, але в сучасних реаліях потрібно бути готовими до всього
Пологи в бомбосховищі - поради гінеколога-акушера Людмили Шупенюк
Пологи в бомбосховищі - поради гінеколога-акушера Людмили Шупенюк / Фото: instagram.com/liudmilashupeniuk/

П'ятий день вторгнення Росії в Україну. Більше не здається, що ми переживаємо найстрашніші години та дні у своєму житті, – а так і є. Але вистоємо, брати та сестри! Якщо ми навчилися народжувати дітей у бомбосховищах, цигани крадуть танки у окупантів, засуджені виходять із в'язниць, щоб захищати свою країну, а діти знають рецепт коктейлю Молотова, значить, нас уже не зламати. Людмила Шупенюк розповіла, що треба пам'ятати про пологи у сховищах.

У перші дні війни в Україні під звуки вибухів бомб народилося вже кілька малюків. Жінки, що зараз перебувають на останніх місяцях вагітності, переживають великий стрес. Але вони не мають права здаватися, адже від них залежить не лише їхнє життя, а й нове, малюка.

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Акушер-гінеколог Людмила Шупенюк розповіла, що пологи – це фізіологічний процес і навіть якщо жінка нічого про них не знає і, здається, не готова – все одно народить, адже є велика біологічна та природна сила, яка підкаже їй, як дихати та поводитися. Головне в цій непростій справі – не розгубитись і не боятися, адже страх – це основна проблема під час пологів.

Якщо ж потрібна додаткова допомога (наприклад, зробити кесарів розтин), – зараз більшість пологових будинків працюють в екстремальних умовах і роблять кесарів розтин у бомбосховищах, але вони вже адаптувалися і готові допомогти нашим жінкам. Мої колеги проходять апробацію, намагаються зробити все, щоб надати допомогу породіллі та сприяти появі здорової дитини на світ. Слава Україні! Перемога буде за нами, і ми народжуватимемо там, де ми повинні народжувати.

– розповіла Людмила.

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Нагадаємо, у які групи не можна додаватися – їх створюють диверсанти.

Також читайте, що робити людям під час аварій на хімічних об'єктах.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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