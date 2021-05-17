Якщо працюєте більше 8 годин – серйозно ризикуєте здоров'ям: ВООЗ

Працювати більше 8 годин щоденно небезпечно для здоров'я. Так стверджують експерти ВООЗ, які провели дослідження, подробиці – в сюжеті

Работа по 11 годин на день може призвести до інсульту Фото: Depositphotos

Якщо віддавати роботі по 11 годин щодня з понеділка по п'ятницю, то може відбутися не тільки інсульт , а й взагалі ви ризикуєте померти від ішемічної хвороби серця. Інформація – в сюжеті Марії Мороковец.

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Проблема в тому, що через пандемію багато зараз часто змушені працювати понаднормово. Особливо ризикують чоловіки: за результатами досліджень 72% відсотка людей, які померли від хвороб через трудового напруги, були чоловіками середнього і старшого віку.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що хронічна втома погано впливає на організм людини .

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