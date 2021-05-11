Як дожити до відпустки, якщо сил працювати не залишилося – антистрес-поради

Хтось завтра летить до Туреччини, а вам терпіти ще місяць або аж до самої осені? Залишатися продуктивним на роботі і вдома допоможуть Лайфхак психолога

Дожити до повноцінної відпустки допоможе планування і міні-відпустку на вікенд Фото: unsplash.com

Колеги дратують розповідями про майбутню відпустку? Навіть якщо ваша бажана поїздка вже в червні, до неї якось треба дожити, зберігаючи працездатність і здоровий глузд. Як дожити до довгоочікуваної відпустки без емоційних втрат, продовжувати справлятися на роботі і знайти в собі сили боротися з втомою , Розповіла практичний психолог, бізнес-тренер Марина Діденко .

Марина Діденко Фото: пресслужба

Що робити, якщо працювати все важче і напруга просто нестерпно?

Саме час згадати старий анекдот, коли людина на питання про те, як він розслабляється, каже – а я не напружуюся. Наше щоденне напруга посилюється ще більше, коли ми самі собі створюємо додаткові стресові ситуації. Але щоб зосередитися на роботі, потрібно знайти час для самого цього зосередження. Звучить дивно, але тим не менше – важливо відкласти всі і фіксуватися тільки на те, що зараз належить робити.

Наприклад, в одному з американських університетів людей навіть вчать зосереджуватися: єдине завдання студентів там – проектувати своє життя. Тому вам теж корисно буде аналізувати свої дії. Не робіть нічого в похапцем, відстежуйте причинно-наслідкові зв'язки. Це полегшить роботу, допоможе з концентрацією – вчіться створювати простір для роздумів і зосередження. Тоді в голові виникає картинка і дії йдуть, як по маслу.

Все, що відволікає – приберіть. Іноді 15 хвилин продуктивної роботи без відволікання більш продуктивні, ніж годину перекладання паперів з місця на місце, якщо ви постійно відволікаєтеся.

Але навіть улюблене заняття стомлює, а на роботі не завжди доводиться робити саме те, що подобається і надихає. Тому важливо навчитися розуміти, що ви втомилися.

А як зрозуміти, що пора зупинитися і перепочити?

Якщо ми будемо форсувати і намагатися "дотиснути" роботу, а сил вже немає, то нас чекає розчарування. Оцініть сові стан – забули скинути файл на пошту? Уже вп'яте згадуєте, що не відповіли на важливий лист? Роздратування від цього зросла аж до головного болю? Ви втомилися, потрібна перерва. Також заощадити час і менше втомлюватися допоможе планування або розставляння пріоритетів. Можна навіть скласти графік, коли відповідати на листи, коли заходити в соцмережі, а коли пити чай: це поліпшить продуктивність.

Розставляння пріоритетів допоможе швидше справлятися на роботі Фото: unsplash.com

А ще відмінно відволікає від власних проблем і втоми турбота про інших. Якщо немає сил піклуватися про кого-то, можна купити квітку або посадити кісточку. Турбота і зародження нового життя, навіть маленького рослини, дарує нам ресурс і почуття радість – це відмінна профілактика нашої втоми.

Менше втомлюватися і повноцінно відпочивати потрібно і вдома, не забувайте, що вихідні – це час для відпочинку, сім'ї, захоплень.

А як використовувати вихідні та вільний час для максимального розслаблення?

Поради дуже банальні – розділіть все свій час для роботи і відпочинку. Коли ви відпочиваєте, наприклад, ввечері з сім'єю або на вікенд – заняття не будете робити взагалі, навіть думати про роботу не варто. Розповіли рідним, як справи на роботі – і потім постарайтеся переключити увагу. Тому що саме продуктивний відпочинок допомагає вам потім в робочий час зробити набагато більше.

Будьте активними фізично – це нам дарує ендорфіни та інші гормони щастя, допомагає перемикатися з однієї діяльності на іншу. Наприклад, не лежіть цілий день за переглядом серіалів, знайдіть час для прогулянки, сходіть на пікнік, в кіно, якщо досі немає хобі, то саме час подумати, що вам подобається і реалізувати ідею.

Знаходьте пріоритети як на роботі, так і вдома. Наприклад, просто підтримуйте чистоту, а генеральне прибирання, яка потребує багато сил і енергії, проведете вже після повернення з відпустки.

А якщо вже зовсім нестерпно, то може рвонути куди на пару днів зараз?

Це дійсно хороша думка, адже і великі, і маленькі відпустки для нас важливі і корисні. Міні-відпустку на 2 дні – то що потрібно втомленому людині, особливо живе у великому місті. Спробуйте влаштувати собі маленький відпустку без відпустки. Згадайте, від чого ви зазвичай отримуєте задоволення: нам потрібна зміна картинки, особливо зараз в умовах карантину.

Навіть виїзд в парк або ліс за місто допоможе вам відпочити і працювати з понеділка набагато краще.

Спробуйте те, що вам під силу: зніміть готель в передмісті, їдьте до бабусі в село або в ліс з наметами, поїдьте в сусіднє місто, якщо це недалеко і походіть там по музеям. При цьому менше заходите в інтернет, а потім порівняйте ваше самопочуття і працездатність на новій робочому тижні. Ось побачите, вони покращаться.

Добре, але перед відпусткою начальство зазвичай навантажує, як зберегти сили?

Буває так, що керівництво відразу озвучує весь обсяг роботи, який ви повинні обов'язково зробити, але не озвучуючи дедлайни. Уточнюйте, чи можливо це зробити після відпустки. А ще не бійтеся просити про допомогу колег, іноді ми навіть не уявляємо, що нам готові допомогти і боїмося звернутися з проханням.

Не бійтеся просити про допомогу колег Фото: unsplash.com

Іноді нам потрібно більше часу для виконання тих завдань, з якими колега справляється за лічені хвилини. Наприклад, ви ніяк не можете здолати копіювальну машину або перемогти таблицю в Excel, а ваш колега ненавидить складати папери c звітами в папки. Домовтеся, що допоможете друг одному або "прикриє" один одного під час відпустки кожного з вас.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, куди українці зможуть поїхати у відпустку цього літа.

А ще не забувайте дбати не тільки про фізичне, а й емоційне здоров'я себе та близьких, робіть подарунки – в цьому вам допоможуть ідеї цікавих подарунків на свята травня, які вже є в нашому календарі .

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