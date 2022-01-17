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Популярна закуска проти ускладнень діабету та шкідливого холестерину – чим корисний криль

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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17 січня, 17:30
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Людям із діабетом для підтримки здоров'я потрібні особливі продукти. Олія криля та м'ясо цих дрібних рачків допомагає знизити запалення в судинах серця та холестерин
Популярна закуска з криля та його масло корисні для судин серця, особливо проти ускладнень діабету та шкідливого холестерину
Популярна закуска з криля та його масло корисні для судин серця, особливо проти ускладнень діабету та шкідливого холестерину / Фото: Колаж: Сьогодні

Ризик ураження судин та міокарда – серцевого м'яза, дуже високий у людей з діабетом . Виявляється, криль, дрібні морські рачки, з яких готують популярні закуски, особливо олія з них, допомагає уникнути таких ускладнень, пише журнал Nutrients .

Чим корисна олія криля для здоров'я

Дослідники вивчили вплив олії криля, як способу профілактики діабетичної кардіоміопатії – це часте ускладнення цукрового діабету, що призводить до високої смертності. Медиків зацікавила здатність цих маленьких червоних омароподібних рачків, що мешкають в Атлантичному океані, знижувати рівень білка CRP. Це білок-індикатор запалення, який збільшує ризик розвитку хвороб серця та інсульту .

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З'ясувалося, що олія криля у раціоні знижує запальні маркери, особливо у судинах серця. А також знижує рівень "поганого" холестерину. М'ясо криля – це природне джерело вітамінів, мінералів, поліненасичених жирних кислот. А ще – популярна закуска у багатьох кухнях країн світу, олія криля також відома, як харчова добавка (випускається у вигляді капсул).

Скільки олії криля можна їсти на день?

Олія криля дуже корисна для здоров'я і приймається багатьма як альтернатива риб'ячому жиру або Омега-3. В середньому доза олії криля становить від 500 мг до 2000 мг щоденно.

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Слід так уникати м'яса та олії криля при алергії на морепродукти
Слід так уникати м'яса та олії криля при алергії на морепродукти / Фото: unsplash.com

Але якщо ви ніколи не їли криля, то порадьтеся зі своїм сімейним лікарем, чи немає у вас протипоказань і скільки продуктів з крилем можна їсти саме вам.

Це пов'язано з тим, що Омега-3, якими багатий криль, при високому дозуванні можуть чинити антизгортання крові. Слід також уникати м'яса та олії криля при алергії на морепродукти .

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Також читайте: "Чим корисні морепродукти".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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