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Допомога дітям, які постраждали від війни – як отримати і де подати заявку

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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16 травня, 14:00
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Якщо ваша дитина або діти знайомих отримали фізичні та/або психологічні травми через війну, можна отримати фінансову допомогу на реабілітацію та лікування. Як – у статті
Дітям, які постраждали від війни фізично та морально, можна отримати фінансову допомогу на реабілітацію та лікування
Дітям, які постраждали від війни фізично та морально, можна отримати фінансову допомогу на реабілітацію та лікування

Ви знаєте сім'ю, в якій діти отримали фізичні та/або психологічні травми внаслідок військових дій? Ви знаєте дітей, які в результаті озброєної агресії Росії не можуть отримати необхідну медичну допомогу? Можна буде отримати грошові виплати для реабілітації та лікування таких дітей, повіломляє МОЗ України .

МОЗ запустило реєстр, де збирає інформацію про дітей , які отримали фізичні та/або психологічні травми внаслідок військових дій або які не можуть отримати необхідної медичної допомоги.

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Заповнюючи опитувальник, важливо внести необхідну інформацію про дитину (дітей), її стан, контакти сім'ї (або опікунів)
Заповнюючи опитувальник, важливо внести необхідну інформацію про дитину (дітей), її стан, контакти сім'ї (або опікунів)

Зібрана інформація передаватиметься до Офісу Президента України та спеціального фонду, які будуть надавати фінансову допомогу батькам або опікунам для лікування чи реабілітації дитини.

Заповнити заявку на внесення до реєстру можна за посиланням , дивіться "Заявка на допомогу дітям, які зазнали травм у результаті війни". Подавати таку інформацію, тобто заповнювати заяву можуть батьки, родичі чи знайомі постраждалих.

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У заявці слід надати інформацію про дитину (дітей), її стан, контакти сім'ї (або опікунів). Заповнюючи опитувальник, важливо внести необхідну інформацію про дитину (дітей), її стан, контакти сім'ї (або опікунів). МОЗ просить бути уважними під час заповнення форми та вносити дані окремо для кожної дитини.

Також ми писали, як отримати безкоштовну психологічну допомогу під час війни – контакти та адреси.

Також дізнайтесь, як навчити себе та дітей керувати емоціями під час війни – Вправи та практичні поради.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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