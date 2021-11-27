Повне розслаблення та перезавантаження – що дає йога-масаж

Стати щасливішими, зняти гіпертонус м'язів і звернути увагу на здоров'я вас "змусить" тайський масаж. Після важливо багато пити, а що знати до масажу – у статті

Йога-масаж (він же - тайський) дає повне розслаблення та перезавантаження / Фото: Колаж: Сьогодні

Тайський масаж не має нічого спільного з еротикою: це не лише робота з тілом, а певні рекомендації щодо харчування, поведінки тощо. Чим ще корисний такий йога-масаж, як його називають у західних країнах, розповів майстер тайського масажу Максим Музиченко.

Максим Музиченко / Фото: Светлана Евсеева

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Тайський масаж – це мануальна терапія?

Історія традиційного тайського масажу, що дійшов до сьогодення, огорнута легендами та "приправлена" езотерикою. Називається тайською (нуат пхен боран) традиційна медична система, яка наразі популярна і активно використовується не тільки в Азії, а також Європі, країнах Північної та Південної Америки.

Тайський масаж (який насправді не тайський, а індо-арійський), "йде" корінням до його творця – Дживаке Кумару, особистого лікаря та учня Будди. Дана медична система, яка взяла за основу, крім багатьох інших систем, у тому числі й аюрведу, яка на територію сучасного Таїланду потрапила приблизно наприкінці XIII століття.

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Цей масаж, який на Заході ще називають йога-масажем – це також певні рекомендації щодо харчування, поведінки тощо, а не лише робота з тілом. У процесі сеансу масажу майстер натискає на певні точки на тілі людини, вкладає їх у різні пози, подібні до асан йогів.

Масажист під час тайського масажу вкладає людину в різні положення, подібні до йогічних асан. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мета традиційного тайського масажу – розслабити все тіло загалом, а не хворе місце (його якраз часто і не варто чіпати), наприклад, той самий гіпертонус м'язів, пошкоджене сухожилля, спадкові проблеми. Масажист працює над розслабленням всього тіла, та терапевтичний ефект настає від звернення уваги людини на свою ситуацію зі здоров'ям.

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Чим же корисний тайський масаж і як його роблять?

Тайська масаж акцентований на весь організм: не залежить, болить рука чи нога, у результаті перебуває основна причина нездужання (це може бути стара травма, тривале незручне розташування тіла під час роботи, психосоматика тощо).

Сеанс йога-масажу проходить так: масажист пересувається на колінах навколо масажованого, якого укладають на підлогу (часто використовують бамбуковий килимок, але сучасні масажні матраци або просто ковдру теж ок).

Масажист використовує для роботи свої пальці рук, долоні, зовнішні частини зап'ястя, лікті, передпліччя, коліна і навіть ступні. У процесі майстер підказує, як правильно дихати, як розслабити ту чи іншу частину тіла тощо.

Для йога-масажу майстер використовує пальці рук, долоні, лікті, передпліччя, коліна і навіть ступні / Фото: Светлана Евсеева

У результаті за допомогою тайського масажу змінюється підхід людини до життя тому, що майстер м'яко і делікатно підштовхує його до того, щоб ставитися більш відповідально до свого тіла. А тіло буквально сигналізує про проблему всередині нього болем у будь-якій частині чи органі.

У середньому сеанс триває 2-2,5 години, але залежно від індивідуальної проблеми може знадобитися три і більше годин, щоб розслабити людину, усунути больовий синдром тощо.

А скільки сеансів тайського масажу потрібно?

Тайський масаж – це яскравий приклад психології тілесності, коли психіка і фізіологія розглядається в одному ключі, відштовхуючись від очевидних і неочевидних зв'язків із частиною тіла, що турбує. Тому в тайському масажі може не бути такого поняття, як курс: все індивідуально.

У ході йога-масажу масажист пересувається навколо того, кого масажують, в середньому сеанс триває 2-2,5 години / Фото: Светлана Евсеева

Одному пацієнту вистачає одноразового сеансу та рекомендацій щодо харчування, способу життя та прийому трав'яних лікарських засобів (які слід виконувати для одужання), іншому потрібно кілька сеансів.

Якщо ж "на лице" серйозні проблеми зі здоров'ям, то завдання майстра – направити людину до профільного фахівця. А не шукати в хворому коліні "приховані страхи та нереалізовані мрії", як, на жаль, роблять деякі "гуру езотерики".

А чи є протипоказання для йога-масажу?

Тимчасово йога-масаж протипоказаний:

при гострих застудних захворюваннях;

під час менструального циклу;

при вагітності на пізніх термінах.

Абсолютним протипоказанням для проведення тайського масажу є аневризма аорти. Якщо у вас є якісь хронічні захворювання чи проблеми зі здоров'ям, то перед тим, як записатися на сеанс масажу, важливо проконсультуватися з лікарем.

Чи потрібно готуватись до тайського масажу?

Вирушаючи вперше на сеанс тайського масажу, людина замислюється, чи потрібна спеціальна підготовка, яким має бути одяг. Ніякої особливої підготовки не потрібно, але важливо, щоб між прийомом їжі та початком сеансу масажу пройшло не менше 1-1,5 годин.

Одяг має бути зручним і не сковувати рухів: м'які спортивні штани, лосини або легінси, футболка з довгим рукавом. Вам залишається лише розслабитися, слухати та виконувати рекомендації в процесі сеансу та після нього.

Що ще важливо знати новачкам перед йога-масажем

Після масажу важливо залишатися розслабленим, відпочивати, прийняти ванну або душ. Якщо хочеться спати – спіть. І більшість із вас може собі дозволити такий відпочинок після масажу або увечері, або у вихідні дні.

Якщо після йога-масажу хочеться спати – то спіть, важливо добре відпочити / Фото: freepik.com

Тому важливіше не час доби, в який ви масажуватиметеся, а можливість після процедури залишитися вдома і повноцінно відпочити (тому часто масажиста викликають додому). Якщо їдете на сеанс самі – потім краще взяти таксі і швидше повернутися додому. Також важливо пити чисту воду після будь-якого масажу, а не лише тайського.

Навіщо пити воду після масажу?

Взагалі пити саме воду (а не чай, каву, сік тощо) важливо щодня, незалежно від того, були ви на масажі чи ні. Багато хто забуває це робити або просто ігнорує.

Але після сеансу масажу пити воду важливіше подвійно, тому я, окрім загальних рекомендацій, роблю на цьому наголос, – каже Максим Музиченко. – Після впливу на різні ділянки тіла в процесі масажу посилюється кровообіг та відтік лімфи, м'язи та шкіра наповнюються кров'ю. У нашому випадку, на відміну від масажу окремих зон (тільки рук, ніг, комірцевої зони тощо) взагалі задіяно все тіло.

І оскільки лімфострум і периферичне кровопостачання посилюються у кілька разів, то прискорюються обмінні процеси, з потом і диханням втрачається рідина. Простіше кажучи, нам потрібна вода для поповнення дефіциту рідини, що виник.

Після масажу потрібно пити багато чистої води / Фото: freepik.com

Чому саме чиста вода? Тому що таким чином, крім дотримання в організмі водного балансу, ми також щадимо наші нирки, позбавляючи їх потреби переробляти і виводити з організму кофеїн та інші елементи.

Скільки води пити? У середньому протягом дня людина втрачає близько півтора літрів рідини, а після масажу кількість води, що випарувалася, збільшиться ще на пів літра. Тому, як мінімум, необхідно їх заповнити.

Якщо це проігнорувати, то організм у ту ж мить "помститься" вам погіршенням самопочуття, головним болем тощо хочеться випити більше – пийте, потреба в кількості води, що випивається у всіх різна, все індивідуально.

Також ми писали, як зробити самому масаж ніг.