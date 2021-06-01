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Схуднути і уповільнити старіння допоможе одна і та ж харчова добавка

Сьогодні, 08:15

Всього лише пару ложок бджолиного пилку, доданого в йогурт щодня, здатні поліпшити обмін речовин, зміцнити серцевий м'яз і запобігти ожирінню

Бджолиний пилок допоможе схуднути, утримати вагу і уповільнити старіння
Бджолиний пилок допоможе схуднути, утримати вагу і уповільнити старіння
Фото: unsplash.com

Хочете збагатити свій раціон корисною натуральної харчовою добавкою – зверніть увагу на бджолиний пилок. Група вчених назвала пилок бджіл альтернативним корисним натуральним продуктом для дітей і дорослих. Результати дослідження медики опублікували в медичному журналі Nutritions.

Унікальність бджолиного пилку в тому, що він вже є готовою природного харчовою добавкою, збалансованої по вітамінах і мікроелементах. Наприклад, бджолиний пилок підходить для збагачення і поліпшення поживних якостей йогуртів. Якщо ви самі готуєте йогурти з коров'ячого, козячого та овечого молока, то додавання в них бджолиного пилку допоможе поліпшити смак, запах і саму текстуру продукту.

З якими хворобами і станами допоможе впоратися пилок бджіл?

Але головне – пилок багатий речовинами, які прискорюють метаболізм жирів, сприяють більш швидкому схудненню, запобігають ожирінню і його наслідкам для здоров'я. Вчені відзначають, що пилок бджіл успішно використовується для профілактики і лікування багатьох хронічних захворювань, особливо порушень обміну речовин. Як щоденна харчова добавка, бджолиний пилок допомагає підтримувати здорову вагу.

Бджолиний пилок підходить як для дітей, так і для дорослих
Бджолиний пилок підходить як для дітей, так і для дорослих
Фото: unsplash.com

Крім того, бджолиний пилок в якості функціонального продукту харчування може використовуватися щодня для захисту від хвороб серцевого м'яза і шкідливого впливу харчових токсинів. Тривале вживання бджолиного пилку допоможе зміцнити здоров'я в цілому: поліпшити кровообіг, уповільнити старіння, підвищити імунітет, збільшити фізичну і розумову активність.

А якими вітамінами багатий пилок і як його приймати?

Цей природний продукт містить багато вітамінів, таких як вітамін E, провітамін A, вітамін D, і водорозчинних вітамінів, таких як вітаміни B1, B2, B6 і C, а також пилок – джерело кислот. А ще пилок бджіл містить мікро- та макроелементи – натрій, магній, кальцій, фосфор і калій, такі як цинк, мідь, марганець, залізо і селен.

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Бджолиний пилок підходить як для дітей, так і для дорослих. Одна доза становить 3-5 чайних ложок для дорослих і 1-2 чайних ложки для дітей, так як в чайній ложці міститься 7,5 г пилку. При хронічних захворюваннях рекомендується використовувати невеликі дози бджолиного пилку з іншими ліками. Але навіть прийом такої природної харчової добавки, як пилок бджіл, слід обговорити з лікарем. Особливо якщо у вас є реакція на пилок рослин або харчова алергія.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як отримати Омега-3 і чи варто витрачати гроші на добавки .

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