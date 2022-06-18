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Синоптики анонсували різку зміну погоди

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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18 червня, 15:09
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Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, у яких областях можна насолодитися сонцем
Стовпчики термометрів поповзли вгору. Фото: колаж "Сьогодні"
Стовпчики термометрів поповзли вгору. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 19 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, порадує мешканців нашої країни. Погода різко зміниться, дощі та грози покинуть наші території. Температура повітря досягне максимуму 33 градусів тепла. На вулицю краще без головного убору не виходити і бажано прихопити з собою сонцезахисний крем.

Якою буде погода в Україні та Києві завтра, 19 червня?

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В неділю, 19 червня, в Україну повернеться спека, буде сухо. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15 градусів тепла, на узбережжі морів до 18 градусів, вдень 25-30 градусів з відміткою плюс, на крайньому заході до 33 градусів.

19 червня у столиці буде сухо Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15 градусів тепла, а от вдень буде спекотно 28-30.

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Як уберегтися від сонця:

  • Більше випивати рідини.
  • Провітрювати приміщення вечорами, тому що спека йде, а свіже повітря дуже необхідне в квартирах та офісах.
  • Використовувати кондиціонер.
  • Засмагати у тіні.
  • Носити головний убір та одяг світлих тонів.
  • Уникати черг та місць скупченості людей в обмеженому просторі.

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

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Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.

Марія Дмитренко
Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні Більше статей автора
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