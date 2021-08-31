Чому вода з медом і лимоном натщесерце некорисна

Пити на голодний шлунок воду можна, тільки без меду і лимону. Користь цього рецепта – міф, а до проблем зі здоров`ям, особливо при гастриті, привести може

Вода з медом і лимоном натщесерце некорисна, особливо при проблемах зі шлунком / Фото: unsplash.com

Якщо ви хочете з ранку "запустити" травну систему, то досить випити просто чисту воду або поснідати. Чому пити натщесерце воду з лимоном і медом не потрібно, чим може бути небезпечний для здоров'я такий рецепт і чого ще не потрібно робити на порожній шлунок – розповіла гастроентеролог Євгенія Белінська.

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Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

Чому користь води з лимоном і медом натщесерце – це міф?

Існує думка про колосальну користь цього ритуалу для органів травної системи. В інтернеті ви можете знайти безліч статей, де повідомляється, що вода з лимоном і медом натщесерце нібито покращує травлення, прискорює обмін речовин, навіть допомагає схуднути.

При цьому коментарями фахівців або посиланнями на медичні дослідження така інформація не підкріплюється. Тому що користь від води з медом і лимоном на голодний шлунок не доведена, а ось негативний вплив такий "напій" цілком може надати. Особливо для людей із захворюваннями органів травної системи.

Чому не варто пити воду з медом натщесерце

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Отже, мед взагалі не рекомендовано вживати в період загострення захворювань органів травлення. Тому що він стимулює секрецію шлункового соку і відтік жовчі, що може привести до ще більшого загострення стану. Так, при жовчнокам'яній хворобі мед взагалі слід виключити.

Мед, особливо натщесерце, не можна їсти при захворюваннях шлунка і каменях в жовчному міхурі / Фото: freepik.com

А при гіпоацидному гастриті можна їсти мед тільки в тому випадку, якщо немає дуодено-гастрального і гастро-рефлюксу. А також не порушена цілісність слизової оболонки шлунка. Оскільки це форма гастриту, при якій спостерігається запалення слизової оболонки шлунка і зниження секреторних функцій.

Також мед містить багато цукру у вигляді глюкози, фруктози, сахарози. Випита з медом вода натщесерце дає відчуття насичення, на сніданок в результаті ви їсте менше, а за весь день навпаки – більший обсяг їжі. Чим було б, якщо нормально поснідати.

Таким чином, мед з водою натщесерце зовсім не сприяє схудненню, а навпаки.

А чим небезпечне пити воду з лимоном натщесерце?

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Те, що лимон "заводить" травний процес, не доведене: з таким жеж успіхом ви можете просто почати снідати. І ваша травна система сама відреагує і повноцінно запрацює.

Лимон натщесерце не рекомендується при захворюваннях шлунка / Фото: unsplash.com

До того ж лимон натщесерце не рекомендується при захворюваннях шлунка, особливо при вже згаданому гіпоацидному гастриті. Навіть у здорової людини постійне вживання води з лимоном натщесерце може викликати дискомфорт.

Що ж тоді пити з ранку на голодний шлунок?

Звичайну чисту воду, якщо ви хочете ще при цьому отримати користь для організму, то звертайте увагу на сольовий склад води. Наприклад, при гипоацидних станах більше підходить вода, в складі якої є калій, кальцій, натрій і магній.

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Якщо ви випили води, то не забудьте також поснідати: прийняти ранкову їжу рекомендується не пізніше, ніж через годину після того, як прокинулися. І випити улюблену кави теж слід не натщесерце, а тільки після сніданку.

Також раніше ми писали, чому пити каву натщесерце шкідливо.