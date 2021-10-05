Чи підійде вам дієта Кейт Вінслет: думка експертів

Зірка Титаніка тримає себе у формі без виснажливих дієт, налягаючи на рибу та овочі. Які плюси і мінуси в харчуванні Кейт Вінслет – розбираємося з експертами

Кейт Уінслет сьогодні 46: щоб худнути, зірка часто дотримується низквоуглеводної дієти / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні популярній у всьому світі британській актрисі Кейт Вінслет виповнюється 46 років – і зірка у чудовій формі! Кейт, яка завжди відрізнялася пишними формами та ще й стала мамою трьох дітей, харчується за певною схемою. Чи варто сідати на дієту від Кейт Вінслет, яку користь або шкоду може становити для здоров'я таке харчування – розбираємося з нашими експертами.

Як худне Кейт Вінслет- чи починати день зі склянки води?

Раціон харчування для Кейт Вінслет розробила натуропатка Елізабет Грей Гібаут – це багато білків (Кейт не їсть м'яса, зате їсть рибу і морепродукти), зелені, фруктів та овочів. А ще зірка акцентує на тому, що важливо пити багато води.

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Ранок зірка починає зі склянки мінералки, додаючи в неї сік лимона / Фото: инстаграм kate.winslet.official

Ранок актриса починає зі склянки мінералки, додаючи в неї сік лимона. І вже приблизно через пів години снідає. На думку гастроентеролога Євгенії Бєлінської, щоб ваша травна система запрацювала, достатньо просто випити води або поснідати.

Євгенія Бєлінська / Фото: пресслужба

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Пити натщесерце чисту воду – хороша і корисна звичка, а ось додавати туди лимон не варто, оскільки користь від підкисленої води на голодний шлунок не доведена.

А ось негативно вплинути на травну систему такий напій цілком може, – каже Євгенія Бєлінська, – особливо у людей із захворюваннями органів травної системи. Наприклад, з гастритом, коли виникає запалення слизової оболонки шлунка і зниження секреторних функцій.

Пити воду з лимоном натщесерце гастроентеролог не радить і здоровим людям, оскільки постійне вживання такого напою на голодний шлунок викликає дискомфорт. Краще пити вранці чисту воду без будь-яких добавок.

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А якщо хочете отримати з цього максимум користі, то звертайте увагу на сольовий склад води. Якщо у вас уже є запальні процеси в шлунку, то найбільше підійде хлоридно-натрієва вода (наприклад, "Миргородська").

Що радить їсти Кейт на сніданок, обід і вечерю?

Кейт снідає через пів години після ранкового склянки води, а гастроентеролог радить вживати їжу не пізніше ніж через годину після цього. Тож тут усе сходиться. Що ж за харчі воліє їсти знаменитість?

Кейт, якщо потрібно, переходить на суворий раціон і навіть просить рецепти у своїх фанів: на фото – веганська запіканка / Фото: инстаграм kate.winslet.official

Сама Кейт не раз зізнавалася таблоїдам, що більш суворого раціону починає дотримуватися, коли її фігура "починає розпливатися". Отже, меню від Кейт Вінслет на день:

На сніданок – лосось, форель, макрель або інша риба (жирна), 150 грамів, плюс зварена на воді вівсянка.

На другий сніданок – ягоди (близько 200 грамів), апельсин або яблуко.

На обід – омлет і червона риба (близько 15 грамів) плюс зелені овочі – салат, броколі тощо.

На вечерю – овочі та 150 грамів "коктейлю" з морепродуктів.

Дієтолог, психолог, консультант зі здорового харчування Ксенія Рен теж радить білкові сніданки, а ще парені або свіжі овочі та якийсь фрукт.

Ксенія Рен / Фото: пресслужба

Взагалі, фрукти краще їсти в першій половині дня, щоб не набирати зайві кілограми. Також фрукти на сніданок або в кінці обіду допоможуть уникнути надмірного потягу до солодкого вже ввечері. Ксенія Рен пропонує на сніданок вівсянку із сиром або фруктами, кашу з яйцем або салатом, яєчню з овочами або сирники (запіканку).

А на обід – жирненького лосося, гарбузовий суп або цільнозернову кашу, овочі. Якщо ви їсте м'ясо, то рибу можна замінити іншим червоним або білим м'ясом, крім свинини. Обід – це фундаментальне вживання їжі, тому обідати потрібно обов'язково. Втім, як снідати і вечеряти, головне – не наїдатися перед сном.

Якщо ви хочете схуднути і тримати фігуру в формі, важливо їсти білкові продукти, – каже Ксенія Рен, – рибу, морепродукти, навіть м'ясо, тільки вибирайте нежирні варіанти. Також правильно обробляйте продукти: помірна кількість масла, якомога менше смаженого, віддавайте перевагу стравам на пару, вареним і не забувайте про свіжі овочі.

На таких продуктах схуднення відбувається швидше, а жорсткі дієти тільки нашкодять. І звичайно ж, жодного фастфуду. Саме так і робить Кейт – її стіл багатий на овочі та білкові продукти, а фастфуд вона не вживає.

Чому не можна сідати на сувору дієту?

Жорсткого обмеження в харчуванні зірка не дотримується – і правильно робить. У харчуванні Кейт мало вуглеводів, підкреслюють таблоїди. Однак швидкі вуглеводи взагалі шкідливі, а повільні – це не тільки зернові та хліб, якого в розвантажувальні дні актриса не вживає.

Вуглеводами також багаті овочі й крупи, а їх Кейт якраз їсть.

Що думає про жорсткі дієти і важливість вуглеводів в раціоні дієтолог? Дієта, на відміну від збалансованого раціону, передбачає суворе обмеження певних продуктів. До таких методів вдаються в медицині, коли людині дійсно не можна їсти той чи інший продукт, але всього лише на визначений період. І паралельно ретельно контролюють всі показники здоров'я людини.

Жорсткі дієти, розвантажувальні тижні, монохарчування в підсумку дають тільки тимчасове уповільнення обміну речовин і тимчасове зниження ваги, – каже Ксенія Рен. – Підкреслюю – ТИМЧАСОВЕ! Тому що кілограми обов'язково повернуться досить швидко після виходу з голодування, і до того ж "прихоплять" із собою ще 5-10 кг. Якщо ж ви будете голодувати постійно, то не уникнете проблем з внутрішніми органами.

Завдання фізіологічного схуднення, коли скинуті кілограми не повертаються, – навпаки, розігнати уповільнений обмін речовин. Взагалі, навіть під час схуднення важливо дотримуватися повного балансу щодо білків, жирів та вуглеводів.

Кейт їсть багато морепродуктів, риби, овочів, а також активна фізично / Фото: инстаграм kate.winslet.official

Швидкі вуглеводи – а це переважно солодощі, білий хліб – не корисні взагалі, потрібно, щоб їх вживати щонайменше, навіть якщо у вас немає зайвої ваги. Тому якщо і їсти солодке, то краще тільки в 1-й половині дня. І пам'ятайте, що фрукти, особливо з високим глікемічним індексом (банани, виноград, груші), теж дуже багаті на цукри. Також їжте менше білого хліба. У ньому мінімум користі, тому вибирайте сірий, чорний, злаковий хліб.

А що зі спортом і вітамінами?

Кейт Вінслет на додаток до раціонального харчування відвідує силову йогу і багато гуляє із собакою. Експерти також радять в комплексі з правильно дібраним раціоном бути фізично активним. Це допомагає прискорити метаболізм, зміцнити м'язи, тримати тонус шкіри. Більше ходіть пішки, піднімайтеся сходами, робіть розминки – це теж фізичні навантаження.

Кейт багато гуляє з собакою, а також займається йогою, щоб бути у формі / Фото: инстаграм kate.winslet.official

Коли Кейт обмежувала харчування, вона вживала вітамінні комплекси. Але будь-які харчові добавки, навіть якщо вони продаються в аптеці без рецепта, потрібно вживати тільки за призначенням лікаря. Адже важливо розуміти індивідуальне дозування, а також чітко знати – чи є у вашому організмі дефіцит якихось макро-, мікроелементів та вітамінів.

Коли Кейт обмежувала харчування, вона вживала вітамінні комплекси / Фото: инстаграм kate.winslet.official

А для цього потрібно здати кров на аналіз. Наприклад, дізнатися точно, чи є дефіцит вітаміну D, допоможе аналіз крові на 25 (ОН) D. Розібратися в цьому, а також обговорити, який тип харчування для вас прийнятний, допоможе дієтолог, гастроентеролог або сімейний лікар.

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