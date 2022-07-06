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Підтримає печінку і не лише – які нові властивості гранату знайшли вчені

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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6 липня, 15:00
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Гранат – потужний антиоксидант, який допомагає клітинам організму боротися з окислювальним стресом. А ще ці ягоди чудово захищають печінку, з'ясували дослідники
Підтримає печінку та захист від окислювального стресу, такі нові властивості гранату знайшли вчені
Підтримає печінку та захист від окислювального стресу, такі нові властивості гранату знайшли вчені

Гранат містить дві речовини, які ефективно захищають від шкідливих впливів та токсинів. Одна з них, пунікалагін, що міститься в соку і шкірці гранату, має дуже велику антиоксидантну активність, пише медичний журнал Nutrients.

А пунічна кислота використовується в приготуванні гранатової олії, яка часто застосовується в косметичних цілях. Обидва ці компоненти благотворно впливають на організм, знижують ризик різних захворювань і сприяють регенерації клітин.

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Гранат та його сік багатий на речовину, що зупиняє запальні процеси та зміцнює імунну систему.
Гранат та його сік багатий на речовину, що зупиняє запальні процеси та зміцнює імунну систему.

А ще пунікалагін активно може знижувати рівень окисного стресу в печінці тим самим захищаючи орган від діабетичного ушкодження. Дослідження також показало, що цей компонент зупиняє запальні процеси та зміцнює імунну систему.

В ідеалі з'їдати 1-2 плоди гранату щотижня. І не варто захоплюватися свіжим гранатовим соком, його користь перебільшена. Якщо ж у вас гастрит, виразкова хвороба або схильність до запорів, то кількість граната, що з'їдається, слід обговорити з лікарем.

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Також ми писали, як приготувати гарнір з кабачків швидко.

А ще читайте, чим корисна малина і скільки ягід можна їсти на день.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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