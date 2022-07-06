Підтримає печінку і не лише – які нові властивості гранату знайшли вчені

Гранат містить дві речовини, які ефективно захищають від шкідливих впливів та токсинів. Одна з них, пунікалагін, що міститься в соку і шкірці гранату, має дуже велику антиоксидантну активність, пише медичний журнал Nutrients.
А пунічна кислота використовується в приготуванні гранатової олії, яка часто застосовується в косметичних цілях. Обидва ці компоненти благотворно впливають на організм, знижують ризик різних захворювань і сприяють регенерації клітин.
А ще пунікалагін активно може знижувати рівень окисного стресу в печінці тим самим захищаючи орган від діабетичного ушкодження. Дослідження також показало, що цей компонент зупиняє запальні процеси та зміцнює імунну систему.
В ідеалі з'їдати 1-2 плоди гранату щотижня. І не варто захоплюватися свіжим гранатовим соком, його користь перебільшена. Якщо ж у вас гастрит, виразкова хвороба або схильність до запорів, то кількість граната, що з'їдається, слід обговорити з лікарем.
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