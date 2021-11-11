Чому виникає бажання їсти на ніч і як позбутися цієї звички

"Нічний жор" – це шлях не лише до зайвих кілограмів, а ще до депресії. Як перестати їсти на ніч, розібралися ведучі програми "Ранок з Україною"

Бажання їсти на ніч - шкідлива звичка, якої краще позбутися / Фото: freepik.com

Нічні походи до холодильника у народі називають "нічний жор", проте фахівці запевняють – це прояви справжніх розладів . Ведучі програми "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 6:30 на каналі "Україна", Марія Мельник і Григорій Герман з'ясували – на що вказує цей "нічний жор" і як його позбутися.

Марія Мельник та Григорій Герман / Фото: Сьогодні

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Хронічне нічне переїдання чи нічні пробудження з метою поїсти, що зустрічаються частіше разу на тиждень – привід переглянути свій раціон та розклад дня, – коментує дієтолог Карина Дейнеко в ефірі каналу "Україна".

Тобто порахувати скільки ви годин спите, а також, що і в якій кількості вживаєте протягом доби.

Які ще причини "нічного жору"

Друга причина – гормональна. Найчастіше – проблема з рівнем інсуліну , що регулює цукор у крові, кортизолу, що відповідає за стрес, та мелатоніну – гормону сну.

Бажання є вночі також виникає через проблеми з рівнем інсуліну в організмі / Фото: healthline.com

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Крім того, це може бути порушенням харчової поведінки що вказує на проблему психологічного характеру.

Людина перебуває у стресі, проте не відчуває його, тобто адаптується до нього. Як правило, люди з такою проблемою вночі зазнають страшного голоду, тож їм просто необхідно вставати і щось їсти, – пояснює психолог Леся Ковальчук у "Ранку з Україною".

Якщо цей синдром не лікувати – ви наберете зайву вагу, що може спровокувати розвиток цукрового діабету, вплинути на роботу шлунково-кишкового тракту, сприяти розвитку рефлюксу.

Як же перестати їсти на ніч?

Однак позбутися цієї звички можна. Наприклад, скориставшись методом, що обговорюється у глобальній мережі – за допомогою замку на холодильник. За словами дієтологів, цей метод ефективний, проте його дія короткочасна, оскільки що ви не можете постійно тримати холодильник під замком.

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Раджу переглянути графік сну – щонайменше 8 годин на добу. А ще скласти свій режим, наголосивши на їжі в першій частині дня. Обов'язкові сніданок, обід та вечеря, останній має закінчуватися не пізніше ніж за 3-4 години до сну, – коментує дієтолог.

Крім того, психолог радить почати приймати позитивні рішення на свою користь. Для цього слід зрозуміти, чого не вистачає у вашому житті та що може збалансувати цей дефіцит щастя.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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