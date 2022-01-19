Чому вакцину колють у ліву руку – відповів лікар Комаровський

Щеплення від коронавірусу роблять у плече, найчастіше препарат вводять у "неробочу" руку, якщо ви правша – то робіть у ліву, пояснив Євген Комаровський.

Біль, почервоніння чи припухлість на місці введення вакцини , які зазвичай проходять швидко, не викликають бажання зайвий раз рухати цією рукою. Тому робити щеплення зручніше в ту руку, яку ви зможете менше навантажувати та використовувати, пояснив популярний педіатр Євген Комаровський в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Дорослій людині радять робити щеплення в плече лівої руки, якщо вона – правша, каже лікар Комаровський, – Якщо ви шульга – уколють у праву руку, тобто вибирають "менш робочу". Це пов'язано з тим, що після введення вакцини часто виникає біль у руці, тому людині природно розумніше не вводити препарат у ту руку, якою вона робить більше дій.

Також вакцину, у тому числі від ковіду, можна вводити в стегно, але так менш зручно. Кандидат медичних наук зазначає, що щеплення у стегно роблять здебільшого дуже маленьким дітям, оскільки такий малюк ще сам не сидить і вколоти його у стегно – комфортніше.

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Дітям теж колють вакцину в плече, а щеплення в стегно роблять дуже маленьким дітям, тому всім зручніше / Фото: freepik.com

А ось у сідничний м'яз саме вакцини як дітям, так і дорослим робити не варто.

Цивілізація давно вирішила, що вакцини не колють у попу. У сідниці багато жирової тканини, це уповільнює ефект дії вакцини, -каже Євген Комаровський,- до того ж можна потрапити в сідничний нерв при його аномалії, про це не завжди відомо.

Якщо вашому малюку лікар або медсестра пропонують зробити щеплення в попу, тому що мовляв так йому буде менш боляче, що там м'якше і краще – не дозволяйте, це не правильно.

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