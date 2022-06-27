Чому стогін – не показник хорошого сексу, вчені виміряли жіночий оргазм

Якщо жінка стогне під час оргазму, то це якраз рідкість. Дослідження показало, що більшість жінок у момент піку задоволення реагують спокійно

Стогін – не показник хорошого сексу, це з'ясували вчені, які виміряли жіночий оргазм

Вчені провели опитування і з'ясували, що стогони, які досі вважаються показником якості сексу та жіночого оргазму – зовсім не критерій. Найбільш поширеним описом почуттів та емоцій, які жінки відчувають під час досягнення оргазму, виявилося "приємне задоволення".

Так, вчені з Оттавського університету вирішили вперше виміряти жіночий оргазм. Вони досліджували досвід понад 600 жінок, які досягали сексуального задоволення як самостійно, так і з партнером. Для цього вони використовували опитувальники за шкалою оцінки оргазму (ORS) та показники тілесних відчуттів оргазму (BSOS).

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Стогін був найменш поширеною реакцією на оргазм, тому дослідники запропонували повністю видалити цей критерій оцінки

Дослідники врахували безліч реакцій, як тілесних (прискорене дихання, мурашки по шкірі, пульсацію клітора тощо), так і емоційних (радість від емоційної близькості тощо). Як виявилося, стогони були найменш поширеною реакцією для досягнення оргазму, тому дослідники запропонували повністю видалити цей критерій оцінки зі шкали.

Ми рекомендуємо назавжди прибрати пункт "стогни" з виміру, – йдеться у висновку. – Решта елементів, мабуть, пов'язані з мимовільними реакціями, що виникають під час оргазму.

За допомогою таких досліджень вчені розраховують дізнатися більше про досвід жіночого оргазму. Це допоможе надавати більш ефективні клінічні послуги жінкам, які мають труднощі з оргазмом або вважають, що їхній сексуальний досвід не приносить задоволення.

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