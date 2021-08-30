Чому варто обмежити вживання цукру дорослим і дітям

Надмірна любов до солодкого веде до карієсу, діабету, надмірної ваги і не тільки. Чим ще небезпечний цукор, де він ховається і на що його замінити – в сюжеті

Обмежувати вживання цукру, морозива та інших солодощів потрібно і дорослим, і дітям / Фото: Колаж: Сьогодні

Цукерками і вафлями люди заїдають стрес і поганий настрій, ризикуючи власним здоров'ям: до того ж багато солодощів купують дітям. Скільки цукру можна їсти без шкоди, чим небезпечне безконтрольне вживання солодощів, в яких ще продуктах "ховається" цукор і чи існує альтернатива солодкому - розбиралася Вікторія Дмитренко .

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Чому взагалі хочеться їсти багато солодкого

Українські школярі вживають цукру в три рази більше рекомендованої норми. Такі дані Міністерства охорони здоров'я: діти обожнюють смакоту і солодкі газовані напої – ось і результат. Також не обмежують себе в смачних десертах і дорослі: щомісяця один українець з'їдає майже 3 кілограми цукру!

Чому ж так тягне на солодке, дієтологи пояснюють просто. Вироби з цукром викликають в організмі гормональні зміни, які дарують відчуття радості. А ще цукерками і вафлями люди заїдають стрес і поганий настрій.

Солодощі змінюють наш гормональний фон, викликаючи радість / Фото: freepik.com

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Багато солодощів купують і дітям, перевищуючи денну норму в рази: а на день слід вживати не більше 30 грамів цукру, це приблизно шість чайних ложок. Ось тільки часте вживання цукру і солодощів негативно впливає на організм.

Чим небезпечний цукор і якими продуктами його замінити?

Якщо ви переїдайте солодкого, то ризики захворіти серцево-судинними захворюваннями зростають в рази. Крім того, надмірне вживання цукру призводить до карієсу, діабету, надмірної ваги у. Тому краще шукати альтернативу солодкого.

Дієтолог Лариса Бойченко радить замість магазинних солодощів переходити на домашні желейні десерти, тобто з фруктів і ягід, приготовані муси, желейні торти. Це як раз-таки альтернатива солодощам, але цукор додавати туди не слід.

Не радять лікарі зловживати і цукрозамінники. Природні, такі як стевія – безпечні, а ось синтетичні можуть нашкодити печінці або підвищити рівень глюкози в крові.

І все-таки, які солодощі найбезпечніші?

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Тим, хто зовсім не готовий відмовитися від виробів з цукром, дієтологи з усього асортименту солодкого рекомендують обирати зефір.

Дієтологи рекомендують зефір, як саму безпечну солодкість / Фото: instagram.com/nimfeechka_/

І краще не купувати ковбасу і кетчуп – в їх складі теж є цукор. Якщо ж потрібно поліпшити настрій, то краще з'їсти дві ложки варення або меду.

Також раніше ми писали, чи можна контролювати тягу до солодощів.