Чому стираються зуби – 3 шкідливі звички, про які варто забути

Кислі напої та солодка газівка, звичка лузгати насіння, а ще занадто жорстка зубна щітка призводять до стирання зубів. Чому це шкідливо – у матеріалі

Колоть зубами горіхи чи насіння - шкідливі звички, від яких стираються зуби / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми часто не помічаємо, як самі сприяємо стиранню своїх здорових зубів. В підсумку зуби псуються, втрачають привабливість , виникає карієс та інші проблеми. Чому це відбувається і як уникнути стирання зубів – розповів стоматолог у червоному метелику, співвласник мережі стоматологічних клінік "Клініка Заблоцького", професор Ярослав Заблоцький.

Ярослав Заблоцький / Фото: прес-служба

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А хіба зуби стираються не з віком?

З віком, звичайно, зубна тканина зношується. Але в більшості випадків стирання зубів викликає не їхня "старість". Крім того, стираються далеко не всі зуби, а лише певні:

так відбувається при навантаженні окремих зубів надто твердою їжею звичка часто гризти зубами горіхи, лузгати насіння або гризти нігті стирання зубів сприяють кислі напої та солодке газування.

А ще передчасне стирання зубів може бути викликано надмірно активним жувальним м'язом, такий стан часто виникає при неправильному прикусі. Стерті зуби відразу впадають у вічі, вони візуально коротші, часто стирається саме верхівка зуба. Це не тільки псує вашу усмішку, але ще й сприяє тому, що зуби втрачають свої функції, псується емаль і т.д.

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Причиною стирання може бути кислі напої. Такі, як соки з цитрусових, газовані напої. Також має місце і неправильне, занадто агресивне чищення зубів, неправильно підібрані засоби для їх чищення. Має значення і жорстокість зубної щітки і те, як ми чистимо зуби, – пояснює Ярослав Заблоцький,- також професійні звички, наприклад, робота з духовими інструментами.

А чи можна запобігти стиранню зубів?

Спочатку стоматологам належить зробити аналіз стану прикусу та визначити, чи потрібно його виправляти. Якщо ж почати відновлювати стерті зуби, не виправивши неправильний прикус, причина не буде усунена. І згодом у такої людини зуби знову почнуть сколюватися чи стиратися.

Щоб зуби не стиралися, важливо навчитися самоконтролю і не ходити вдень, стиснувши їх / Фото: unsplash.com

Якщо на стирання зубів впливає стрес, спочатку потрібно відновити зуби, а потім забезпечити їх нічний захист. Це робиться за допомогою спеціальної капи. А ще навчитися самоконтролю і не ходити вдень, стиснувши зуби.

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Чи потрібно відновлювати стерті зуби?

При будь-якому пошкодженні зубів їх слід відновлювати . Найчастіше стираються саме передні зуби, адже вони беруть на себе велике навантаження та емаль у них тонша.

Завдання реставрації – повернути зубу як його колишню природну форму, так і структуру, щоб не було візуального відмінності від інших зубів, а також повноцінно відновити всі його функції. Який саме спосіб відновлення вибрати – залежить від того, наскільки пошкоджено зубну тканину – каже професор стоматолог Ярослав Заблоцький.

А як самому перестати "ситирати" зуби?

Є фактори, на які ми самі можемо вплинути, щоб зуби не стиралися. Перестаньте розгризати зубами насіння або горіхи, також позбавляйтеся від звичок гризти нігті . Для чищення зубів підійде щітка і з м'якшою щетиною.

Щіткою рухайте від ясен по довжині всіх зубів, а не горизонтально, захоплюючи одночасно більшу частину щелепи / Фото: freepik.com

Не менш важливо правильне чищення зубів: щіткою потрібно рухати від ясен по довжині всіх зубів, а не горизонтально, захоплюючи при цьому одночасно більшу частину щелепи.

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