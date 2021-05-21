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Чому сіль шкодить навіть молодим та здоровим, і як почати її менше їсти

Сьогодні, 08:15

Любите гарненько посолити борщик, потім розбавити пивом, солоними горішками або чіпсами? Ризикуєте завчасно нажити гіпертонію і не тільки, з'ясували вчені

Надлишок солі шкодить судинам і веде до гіпертонії навіть у здорових людей
Надлишок солі шкодить судинам і веде до гіпертонії навіть у здорових людей
Фото: unsplash.com

З віком, щоб уникнути підвищення кров'яного тиску і проблем з серцем, нам рекомендують їсти менше солі і солоних продуктів. Однак надлишок солі в раціоні може нашкодити навіть повністю здоровим і молодим: вчені "посадили" добровольців на "сольову дієту", а результати дослідження опублікували в медичному журналі Nutrients.

Чим же сіль може нашкодити, якщо з серцем і судинами все ок?

Медики вирішили дізнатися, як надмірне вживання солі впливає на показники здоров'я – а в основному судини і роботу серця у повністю здорових молодих жінок і чоловіків. І виявили цікавий факт: на надлишок солі в раціоні більш негативно реагує жіночий організм, а також в незалежності від статі організм тих, хто вживає багато солі і одночасно піддається стресу. Так, у жінок середнього віку з нормальним артеріальним тиском (АТ) вже після тижня "солоної дієти" почався стійко підвищуватися верхій (систолічний) тиск.

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Також у них знизилася кількість частоти серцевих скорочень, а це, як відзначають вчені, симптом збільшення тонусу блукаючого нерва. Простіше кажучи, надлишок солоної їжі не тільки підвищує тиск і змушує серце частіше битися, а й "затискає" блукаючий нерв. А він проходить від нашого мозку в черевну порожнину: при надмірній напруженості цього нерва можуть страждати голова, шия, органи грудної та черевної порожнини.

Виходить, що стресові ситуації плюс солона їжа псують судини?

Також дослідники помітили, що у добровольців з нормальним артеріальним тиском в стані спокою надлишок солі не дуже негативно відбивався на стані судин. Але варто було лише створити стресові ситуації, при яких стрес плюс солоне харчування приводили до підвищення вироблення гормону адреналіну і його метаболіту – метанефрину, як ситуація змінювалася.

Найбільш некорисна – кухонна сіль
Найбільш некорисна – кухонна сіль
Фото: Depositphotos

Адже сам адреналін здатний звужувати судини, особливо в черевній порожнині. А часті стреси плюс надлишок солі в харчуванні призвели до того, що клітини ендотелію (вони вистилають внутрішню поверхню судин), які відповідають за звуження і розширення судин і контроль артеріального тиску, стали "пустувати".

Висновок простий: навіть молоді, здорові люди, які регулярно піддаються стресу і мають підвищену збудливість нервової системи, можуть заробити проблеми з судинами. Якщо в їх раціоні буде занадто багато солі.

І як же почати їсти менше солі, якщо звик солити їжу?

Якщо ви хочете зменшити споживання солі, то крім зниження в раціоні солоних снеків, консервів та інших солоних продуктів, допоможуть прості лайф-хакі:

  1. Пробуйте готувати їжу, використовуючи лише частину солі або взагалі не соліть. А потім злегка підсолити їжу вже в тарілці.
  2. Замість солі використовуйте лимон: подавати страви можна відразу з скибочкою і побризкати їжу соком відразу перед тим, як почати їсти.
  3. "Наситити" і надати смак стравам замість солі допоможуть спеції і зелень – цибуля, петрушка, м'ята чебрець, спробуйте їх використовувати.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чим ще можна замінити сіль.

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