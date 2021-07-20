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Як погана постава сприяє сповзанню обличчя, зморшкам і що робити

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
20 липня, 18:00
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Любите зависати в соцмережах з мобільного і часто сутулитеся – ризикуєте заробити ранні зморшки. Які звички старять нас завчасно – в матеріалі
Поява "бульдожих щічок" і ранні зморшки безпосередньо пов'язані з поганою поставою
Поява "бульдожих щічок" і ранні зморшки безпосередньо пов'язані з поганою поставою / Фото: freepik.com

Чи знаєте ви, що неправильна постава "тягне" за собою вниз обличчя? І неправильне положення стоп або звичка сидіти, опустивши вниз голову, теж може привести до появи зморшок на обличчі, лобі і не тільки. Як взаємопов'язані постава і молодість, яких звичок слід уникати, щоб не знадобилася підтяжка обличчя і не з'явилися додаткові зморшки – розповіла фізіотерапевт, масажист Тетяна Ронжина .

Тетяна Ронжина
Тетяна Ронжина / Фото: пресслужба

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Як же пов'язані оюличчя, зморшки і постава?

Визначити вік людини можна не тільки по зморшках, але і по овалу обличчя. Дивно, але неправильне положення тіла при положенні сидячи, плоскостопість, і в насамперед постава можуть привести до появи передчасних зморшок і "сповзання" овалу обличчя – появи "бульдожих щік" і т.д.

Адже постава – це правильне положення тіла, його кісток, а також кісток черепа. Варто лише кісткам тазу трохи зміститися, вже вниз по ланцюжку "сповзають" плечі, "ховаються груди" і за ними – обличчя.

Теж – щодо шиї: чим сильніше ми схиляємо голову, тим "більше" вона важить. Тому що погіршується струм лімфи і крові, посилюються спазми м'язів. Все це теж "тягне" обличчя вниз. Положення стоп теж має велике значення для стану ніг, появи целюліту, варикозу, зморшок на обличчі, на лобі. Стопи і так сильно завантажені, а при плоскостопості може змінюватися положення кісток стопи, зростає "кісточка", м'язи спазмуються.

Правильна постава допоможе уникнути ранніх зморшок і передчасного "сповзання" обличчя
Правильна постава допоможе уникнути ранніх зморшок і передчасного "сповзання" обличчя / Фото: freepik.com

Багато з нас також не знають і не замислюються, що м'язи і сухожилля передній і задній поверхні тіла теж впливають на молодість наших обличь. Через шию, груди, білу лінію живота наше обличчя пов'язано з ногами. А ззаду обличчя переходить в потилицю і через шию, спину і т.д. зв'язується зі стопами. Тому важливо не тільки відвідувати косметолога, робити масаж обличчя і інші процедури, але і стежити за поставою.

Які ж шкідливі звички пов'язані з поставою і що робити?

Всі ми зараз часто користуємося смартфонами: а гортаючи сторінки в соцмережах, ви ніби садите на шию 8-річну дитину. Тому звертайте увагу на положення голови при цьому, ваше підборіддя не повинно опускатися до шиї.

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Звичка сидіти нога на ногу, вагітність, зайва вага змінюють центр ваги. Скелет перебудовується, а за ним – і м'які тканини. Якщо вагітність – явище тимчасове, то зайву вагу впливає на деформацію стоп постійно. Тому важливо не допускати ожиріння. А ноги краще тримати прямо.

Тримайте поставу, що не сутультесь і регулярно робіть масаж обличчя
Тримайте поставу, що не сутультесь і регулярно робіть масаж обличчя / Фото: Depositphotos

Зайва міміка, як і звичка стискати щелепи теж впливає на овал обличчя: коли м'язи нижньої частини обличчя спазмуються, нижня щелепа йде назад, змінюючи обличчя в горизонталі. У підсумку "рамка" обличчя змінюється, тканини починають сповзати вниз, тому що порушується м'язовий корсет.


Тому тримайте спину рівно (можна навіть поставити на робочому столі таку табличку), частіше робіть розминку, носіть зручне взуття, худніть, якщо накопичився зайвий жирок і не дуже захоплюйтеся гаджетами. А розслабити, і в водночас підтягнути м'язи обличчя, поліпшити тонус шкіри, розгладити зморшки допоможе самомасаж обличчя і фейсбілдінг.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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