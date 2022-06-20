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Чому не можна залишати дитину в машині в спеку – як уникнути перегріву

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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20 червня, 16:30
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Навіть якщо на вулиці хмарно, у машині температура вдвічі вища і малюк, залишений в авто навіть ненадовго, може перегрітися. Як цього уникнути – у статті
Не можна залишати дитину в машині в спеку, а щоб уникнути перегрівання, слідкуйте за температурою в салоні і не кутайте малюка
Не можна залишати дитину в машині в спеку, а щоб уникнути перегрівання, слідкуйте за температурою в салоні і не кутайте малюка

Влітку багато хто змушений переїжджати з дітьми і часто доводиться стояти в авто-чергах, у батьків виникає необхідність вибігти в магазин і т.д. Але в жодному разі не залишаєте дітей одних у машині, нагадує МОЗ України

Влітку панель автомобіля може нагрітися до 70 ° С менш ніж за годину, тому залишати дитину в машині – означає піддавати її смертельному ризику. Навіть якщо на вулиці не світить яскраве сонце і вам здається, що не спекотно, температура в салоні авто може бути вдвічі вищою , ніж зовні: як у парнику

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Діти більш вразливі до теплових ударів, ніж дорослі та їх перегрів настане у 3-5 разів швидше
Діти більш вразливі до теплових ударів, ніж дорослі та їх перегрів настане у 3-5 разів швидше

Діти більш вразливі до теплових ударів , ніж дорослі та їх перегрів настане в 3-5 разів швидше, тіло дорослої людини в принципі нагрівається довше – через те, що більше за розміром, ніж у дитини. А дитяче, навпаки, набагато швидше накопичує тепло.

У результаті дитина може загинути від спеки та зневоднення. Тому слідкуйте за температурою в салоні авто, майте при собі запас чистої питної води та не одягайте дітей занадто тепло у спеку .

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Як зрозуміти, що дитина перегрілася?

Отримати тепловий удар у машині дитина може під час поїздки. Зверніть увагу, якщо малюк:

  • слабкий або навпаки надто перезбуджений,
  • його мучить постійна спрага
  • дитину нудить, аж до блювання, вона дихає неглибоко, серцебиття почастішало
  • шкіра занадто гаряча або навпаки – похолола
  • добре розмовляючий за віком малюк почав погано вимовляти слова та речення, то

це ознаки теплового удару/перегріву!

Якщо дитина перегрілася, що робити?

Насамперед потрібно винести малюка у прохолодне місце або в тінь, вмити, обтерти водою, дати попити. Якщо дитина носить памперс, обов'язково зняти, бо він також сприяє перегріву. Якщо у малюка піднялася температура, він втрачає свідомість – терміново до лікарні або викликайте швидку.

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Також ми писали, що робити, якщо дитина сумує за батьками та як підтримати дітей у розлуці.

Ще дізнайтесь, як перетнути кордон з дитиною з інвалідністю.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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