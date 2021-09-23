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Чому порушується серцевий ритм і чим небезпечна аритмія

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
23 вересня, 14:20
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Стреси, інфекції, гормональні збої можуть призводити до аритмії. Як зрозуміти, що серцевий ритм порушений, доведеться міняти спосіб життя і що робити – в статті
Аритмія іноді може бути небезпечна: будь-яке порушення серцевого ритму вимагає діагностики
Аритмія іноді може бути небезпечна: будь-яке порушення серцевого ритму вимагає діагностики / Фото: Колаж: Сьогодні

Іноді виникають ситуації, коли серце починає битися занадто швидко або занадто повільно: природно, людина починає турбуватися, і навіть лякається.

Чому виникає аритмія , Як вона проявляється, небезпечно чи такий стан і чи можна відкоригувати серцевий ритм за допомогою зміни способу життя і харчування – розповіла лікар-кардіолог МС "Добробут" Наталія Федосєєва.

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Наталія Федосєєва
Наталія Федосєєва / Фото: пресслужба

Що таке аритмія і чим вона небезпечна

У нормі частота серцевих скорочень – від 60 до 90 ударів в хвилину . На це впливає безліч факторів: стан самого серця, зміни в роботі інших органів і систем, рівні гормонів і інші. Іноді виникають ситуації, коли серце починає битися занадто швидко або занадто повільно, з'являються позачергові скорочення або навпаки – паузи, удари слідують через різні проміжки часу.

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Це і є аритмія – порушення частоти , Послідовності або ритмічності серцевих скорочень. Причинами розвитку аритмії можуть бути вже існуючі захворювання серцево-судинної системи: артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, пороки серця, запальні захворювання.

А також некардіологіческіе причини : Анемія, гормональні збої, інфекційні захворювання, стрес, перевтома, обезводнення, вплив психоактивних і лікарських препаратів, куріння і т.д. Складні порушення серцевого ритму можуть призводити до того, що серце перестає нормально виконувати свою функцію.

При складних порушеннях серцевого ритму серце перестає нормально виконувати свою функцію
При складних порушеннях серцевого ритму серце перестає нормально виконувати свою функцію / Фото: freepik.com

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В результаті органи і тканини недоотримують кисень і поживні речовини, через що страждає весь організм. Деякі порушення ритму, зокрема фібриляція передсердь, можуть стати провісниками таких важких станів як ішемічний інсульт та інфаркт міокарда.

Які бувають порушення серцевого ритму?

Залежно від того, в якому відділі серця виникають порушення, всі аритмії ділять на синусові, передсердні та шлуночкові. За частотою серцевих скорочень може бути:

  • тахікардія – частота пульсу перевищує 100 ударів в хвилину. Виникає при фізичному, емоційному навантаженні, підвищення температури тіла. Тахікардія може свідчити про багатьох хворобах, але може бути і варіантом норми.
  • брадикардія – частота пульсу менше 40 ударів в хвилину. Може зустрічатися у абсолютно здорових людей, як правило, у спортсменів.
  • епізоди раптового вкрай частого серцебиття – більше 150-200 ударів в хвилину – пароксизмальні порушення ритму. Часто напад серцебиття закінчується так само раптово, як і почався.

найбільш частим порушенням ритму серця є позачергове, передчасне скорочення – екстрасистолія. Вона може зустрічатися у здорових людей, проте виявлення даного порушення ритму вимагає ретельного обстеження для виключення захворювань, які могли стати її причиною.

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Ще однією розповсюдженою різновидом є миготлива аритмія . Це стан, коли пропадає одна з фаз серцевого циклу, а саме – скорочення передсердь. Їх м'язові волокна втрачають здатність працювати синхронно, і в результаті передсердя лише хаотично сіпаються – мерехтять.

Як зрозуміти, що серцевий ритм порушений: симптоми аритмії

симптоми аритмії і їх інтенсивність залежать від того, наскільки сильно захворювання впливає на роботу серця. Іноді порушення ритму можуть не викликати у пацієнта ніякого дискомфорту і стають випадковою знахідкою. Однак в більшості випадків аритмія супроводжується відчуттям серцебиття, перебоями, сильними поштовхами і "провалами", "тріпотінням" в грудній клітці.

Сучасні тонометри для вимірювання тиску допоможуть оцінити серцевий ритм і вказати на аритмію
Сучасні тонометри для вимірювання тиску допоможуть оцінити серцевий ритм і вказати на аритмію / Фото: freepik.com

Симптоми можуть бути слабо вираженими і відчуватися швидше як загальне нездужання і слабкість, так і інтенсивними – аж до втрати свідомості. Найбільш небезпечними вважаються пароксизмальні тахікардії – раптові випадки частого, до 150-200 ударів в хвилину , Серцебиття, які найчастіше вимагають невідкладної допомоги.

Що робити, якщо з'явилися симптоми аритмії?

Будь-який варіант порушень ритму серця є приводом для обстеження . Більш того, загальне кардіологічне обстеження рекомендовано проходити регулярно з метою контролю підвищеного артеріального тиску, стану судин, рівня холестерину і цукру в крові.

В сучасних медичних центрах пацієнтам, поряд зі стандартною 12-канальної електрокардіографією, доступні і більш спеціалізовані методи діагностики порушень серцевого ритму, деякі з них входять в спеціально розроблені комплексні програми – кардіологічні чек-апи.

А який метод діагностики аритмії краще?

Найпоширенішим методом діагностики порушень серцевого ритму є добовий моніторинг ЕКГ, який дозволяє записувати дані протягом 1-7 днів не тільки в стані спокою, а й на тлі повсякденної активності пацієнта. Сучасні одноразові монітори дозволяють вести звичну повсякденну діяльність, приймати душ, не заважають під час сну.

Найпоширеніший метод діагностики аритмії – добовий моніторинг ЕКГ
Найпоширеніший метод діагностики аритмії – добовий моніторинг ЕКГ / Фото: freepik.com

для поглибленого дослідження роботи провідної системи міокарда використовується велика кількість інвазивних методів, серед яких застосування зовнішніх і імплантованих моніторів подій, чреспищеводная електрокардіостимуляція, інвазивне електрофізіологічне дослідження з картуванням.

Як зміна способу життя допомагає запобігти розвитку аритмії?

Якщо говорити про профілактиці аритмії , То в насамперед потрібно скорегувати фактори, які провокують її розвиток: обмежити вживання кофеїновмісних, алкогольних напоїв, відмовитися від куріння, додати регулярну фізичну активність, не забувати про повноцінний відпочинок, дотримуватися режиму сну.

Також важливо прибрати або замінити препарати, які призводять до порушення серцевого ритму. Здоровий спосіб життя в принципі є профілактикою для будь-яких інших захворювань серцево-судинної системи. Якщо ж причиною аритмії є захворювання серцево-судинної системи, то лікування буде направлено на усунення основних його причин, зниження ризику розвитку інсульту та інфаркту.

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Крім антиаритмічнихпрепаратів, є і мініінвазивні, тобто мінімально травмують хірургічні методи лікування . Це катетерная абляція (руйнування джерела аритмії в товщі серцевого м'яза), імплантація електрокардіостимулятора (пристрої, що генерує низькочастотні електричні імпульси і викликає скорочення серця), кардіовертера-дефібрилятора (пристрої для регулювання серцевої діяльності, здатного миттєво зупинити небезпечну для життя аритмію).

Яким повинен бути раціон при аритмії?

найбільш корисна для серця дієта з високим вмістом клітковини і низьким або помірним вмістом жиру. Перевагу слід віддавати овочам, фруктам, виробам з цільнозерновий борошна, бобовим, нежирним видам м'яса, риби, знежирених молочних продуктів.

Для серця дуже корисні сухофрукти, оскільки в них багато калію
Для серця дуже корисні сухофрукти, оскільки в них багато калію / Фото: Depositphotos

При порушеннях ритму корисні продукти з високим вмістом калію та магнію, ці речовини відіграють важливу роль в скорочувальної активності міокарда. Найбільше калію містять сухофрукти – чорнослив, родзинки, курага , Фініки, а також морква, капуста, банани. Природними джерелами магнію є горіхи, бобові, кунжут, какао, морепродукти і морська капуста.

Порушення ритму серця – це не вирок, а скоріше привід звернути увагу на стан серцево-судинної системи. Кваліфікований фахівець і ретельне обстеження допоможуть розібратися в причинах цього стану і знайти найбільш підходящий вихід з ситуації, що склалася.

Також раніше ми писали, які продукти допоможуть знизити шкідливий холестерин.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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